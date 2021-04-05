С понедельника в Кишиневе ограничено движение по нескольким улицам

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. С понедельника в молдавской столице частично ограничено движение транспорта по трем улицам. Об этом сообщается на сайте примэрии Кишинева.

До 9 апреля ограничено движение по улице Дойны и Иона Алдя-Теодорович в связи с проведением реабилитационных работ водораспределительных сетей.

До 12 апреля не проехать на отрезке улицы 31 Августа 1989 года на пересечении с улицей Л. Толстого. Это связано с проведением работ по переносу газопровода.

А до 30 апреля ограничено движение транспорта по улице Н. Титулеску, 4-6. Здесь запланированы работы по прокладке водопровода и канализационной сети на Н. Титулеску, 4А.

"Водителям, пересекающим зоны, где объявлено об ограничении дорожного движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать их", – сказано в заявлении примэрии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova