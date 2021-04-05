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Ремонт дороги

С понедельника в Кишиневе ограничено движение по нескольким улицам

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Столичные власти обращают внимание на временное изменение дорожного движения по некоторым улицам Кишинева.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. С понедельника в молдавской столице частично ограничено движение транспорта по трем улицам. Об этом сообщается на сайте примэрии Кишинева.

Дорожный знак.
© Sputnik / Mihai Caraus
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До 9 апреля ограничено движение по улице Дойны и Иона Алдя-Теодорович в связи с проведением реабилитационных работ водораспределительных сетей.

До 12 апреля не проехать на отрезке улицы 31 Августа 1989 года на пересечении с улицей Л. Толстого. Это связано с проведением работ по переносу газопровода.

А до 30 апреля ограничено движение транспорта по улице Н. Титулеску, 4-6. Здесь запланированы работы по прокладке водопровода и канализационной сети на Н. Титулеску, 4А.

"Водителям, пересекающим зоны, где объявлено об ограничении дорожного движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать их", – сказано в заявлении примэрии.

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