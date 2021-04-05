И. о. главы Минюста Молдовы рассказал о цели нового чрезвычайного положения

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Пандемический кризис оказывает огромное давление на медицинскую систему, написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский.

"По мере увеличения числа больных возрастает потребность в дополнительном финансировании медицинской системы, включая привлечение дополнительного персонала для ухода за пациентами или лицами, находящимися в изоляции", – отметил и. о. главы Минюста.

По его словам, при отсутствии кабинета министров и в условиях политического кризиса финансовая дисциплина производится по правилу: "временное правительство администрирует текущие дела".

"Другими словами, кабмин, находящийся в отставке, практически ничего не может делать. Единственный доступный инструмент для перезапуска государства при отсутствии правительства – это чрезвычайное положение, объявленное парламентом", – сказал Нагачевский.

Он пояснил, что, введя чрезвычайное положение, парламент дает правительству даже в условиях отставки права для управления ситуацией в стране в течение короткого периода под парламентским надзором, с судебным контролем, через спецкомиссию. То есть правительство сможет сделать больше, чем просто "администрация общественных дел".

"Фактически благодаря просьбе президента Республики Молдова к правительству обратиться в парламент с предложением о введении чрезвычайного положения считаем, что у нас также есть доверие со стороны института главы государства", – уточнил и. о. министра.

Как считает Нагачевский, "другой альтернативы нет, так как из-за институциональных конфликтов процедура утверждения правительства заблокирована более трех месяцев, а борьба с пандемией требует дополнительных действий".

И. о. министра обратил внимание на то, что чрезвычайное положение может применяться в соответствии с законом и в случае существования опасности для конституционного порядка, и это было бы хорошо знать всем, кто, по его словам, "играет с парламентом", и выразил надежду, "что этого не случится".

"Я не сторонник ограничительных мер (локдауна) путем: а) ​​полного закрытия экономики (за исключением некоторых направлений, которые концентрируют чрезмерно число граждан на относительно небольшом пространстве); б) неоправданного ограничения свободы передвижения в течение дня (некоторые административные, социальные действия могут быть ограничены, чтобы люди проводили больше времени на открытом воздухе, а не в помещении)", – отметил Нагачевский.

Как считает и. о. главы Минюста, локдаун чрезмерно влияет на экономику при отсутствии доступных ресурсов для вмешательства с компенсационными мерами, но также и его превентивные эффекты недостаточно предсказуемы.

"Не имея возможности обеспечить их (ограничительных мер – ред.) надлежащее соблюдение, снижается доверие к государственным структурам. Они (ограничения – ред.) оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье населения (депрессия, насилие в семье, употребление алкоголя и так далее). Это показывает опыт за год", – сказал Нагачевский.

Представитель Министерства юстиции убежден, что сейчас приоритетами Комиссии по чрезвычайным ситуациям должны быть:

повышение потенциала медицинской системы за счет сосредоточения государственных расходов, в частности, на здравоохранении (для обеспечения эффективного лечения пациентов);

активизация усилий Молдовы по предоставлению вакцин людям, которые хотят привиться;

адекватная публичная коммуникация и борьба с фейковыми новостями о пандемии;

вмешательство с хорошо продуманными ограничительными мерами, адекватной компенсацией и предсказуемой аргументацией об их преимуществах в борьбе с пандемией.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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