Возможности во время чрезвычайного положения: что могут власти

Экс-глава государства пояснил, для чего нужно было объявлять режим чрезвычайного положения, а также рассказал о том, на чем следует сконцентрироваться властям.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Режим чрезвычайного положения позволяет Комиссии по ЧС и правительству утверждать решения о перераспределении в бюджете на 2021 год денег для поддержки населения и закупке средств, необходимых для борьбы с пандемией, а также получать доступ к новым кредитам из внутренних источников. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

Он привел статистические данные за последние две недели: количество новых случаев инфицирования снизилось на 25,4%. Число смертей выросло на 15,7%, а выздоровевших – на 0,6%.

"Снижение числа новых случаев заражения стало возможным благодаря оперативным действиям, одобренным властями несколько недель назад, особенно в отношении учебного процесса и режима работы государственных учреждений и госслужащих. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный парламентом, необходимо продолжить", – считает Додон.

По его словам, некоторые ограничения могут быть ослаблены или частично сняты (особенно в отношении учебного процесса для 1-4 классов, посещения общественных мест, парков и так далее). Сейчас, как считает политик, самое время продумать ряд шагов по поддержке и защите населения и экономических агентов.

Он обратил внимание на то, что к внешним источникам временное правительство не может получить доступ.

"Здесь важно добавить, что, утвердив полноценное антикризисное правительство, можно будет получить доступ к внешним источникам, а необходимость в режиме чрезвычайной ситуации может отпасть, поскольку правительство со всеми полномочиями будет гораздо свободнее принимать решения даже без необходимости введения ЧП", – отметил политик.

Лидер социалистов считает, что чрезвычайное положение стало альтернативой хаосу, возникшему из-за отсутствия стабильной власти в государстве.

"В ближайшее время мы должны воспользоваться передышкой в несколько недель до следующей волны, которая, по мнению специалистов, наступит в начале-середине мая и будет сопровождаться более высокими темпами заболеваемости с более агрессивными тенденциями, чем в марте. Врачам необходима немедленная дополнительная поддержка, а процесс вакцинации должен быть максимально динамичным", – добавил Додон.

Он считает реальным ввоз в страну в течение ближайших 25-30 дней не менее 300 тысяч доз вакцины (в том числе 180 тысяч из Российской Федерации) и вакцинацию за счет государства не менее 100 тысяч граждан из группы повышенного риска, так, чтобы общее число вакцинированных превысило 150 тысяч человек.

"Считаю, что всякую политическую борьбу и дискуссии о выборах в таких условиях необходимо прекратить. Предлагаю всем вместе сосредоточиться на преодолении пандемического, социального и экономического кризиса. Мы должны срочно обеспечить массовую вакцинацию населения для достижения удовлетворительного уровня коллективного иммунитета. Для этого нужно ввезти в страну не менее одного миллиона доз вакцины, а процесс иммунизации должен быть хорошо организован для обеспечения ежедневной вакцинации не менее 8-10 тысяч граждан (эта цель должна быть достигнута до конца июня). Жизнь наших граждан имеет приоритет перед политическими амбициями", – сказал Додон.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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