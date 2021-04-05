Президент Молдовы прокомментировала ситуацию с украинским судьей Чаусом

Глава государства ждет незамедлительных действий со стороны руководства Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди. Так она прокомментировала ситуацию с украинским судьей Николаем Чаусом, который был похищен в Кишиневе неизвестными днем 3 апреля.

"Это недопустимо, чтобы в Молдове пропадали люди, вне зависимости от того, являются ли они гражданами республики или нет, вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий", – написала Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, "украинский судья Чаус, находящийся на территории республики с 2016 года, после того как украинские власти обвинили его в получении взятки в размере 150 000 долларов США, который судится с властями Молдовы за получение политического убежища, объявлен пропавшим без вести и увезен в неизвестном направлении".

"Требую незамедлительных действий со стороны руководства Министерства внутренних дел – главного учреждения, отвечающего за обеспечение безопасности граждан, и Службы информации и безопасности, чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина на территории Молдовы", – отметила президент.

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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