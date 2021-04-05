Празднование Пасхи и Радоницы в Кишиневе: запретят ли доступ на кладбища

Столичный градоначальник сообщил, что, скорее всего, на Радоницу кладбища будут cнова будут закрыты, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Жители Кишинева, скорее всего, и в этом году не смогут привычно отпраздновать Пасху и принять участие в традиционном поминовении на Радоницу на кладбищах, когда у могил собираются почти все члены семьи и близкие усопших. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник.

"В скором времени примем решение по поводу празднования Пасхи и Радоницы. Скорее всего, и в этом году нам придется отметить праздник в узком кругу... После полуночи не будем находиться на улицах, а на Радоницу и в этом году помянем усопших не на кладбище, а скорее всего дома", – сказал Чебан.

Подобные ограничения как и в 2020-м необходимы для предотвращения распространения вируса COVID-19.

Он отметил, что понимает, что для многих это болезненно, так как только за минувший год очень многие потеряли родных и близких. "Но лучше сейчас не подвергаться рискам, чтобы потом вернуться к нормальной жизни", – сказал примар.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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