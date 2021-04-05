Фото: военные Молдавской армии на улицах Кишинева и Бельц – что происходит

Военнослужащие из гарнизонов Кишинева и Бельц привлечены к патрулированию общественных мест – в Минобороны призвали граждан быть бдительными и заботиться о своем здоровье.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Военнослужащие Молдавской армии патрулируют парки и зоны отдыха, а также следят за соблюдением введенных властями ограничительных мер на остановках общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах.

Армию привлекли, после того как Комиссия по ЧС приняла решение, что во время чрезвычайного положения в стране для обеспечения порядка на улицы можно выводить военных.

"Мы находимся в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения. Ситуация в этом плане по-прежнему критическая. В связи с этим, согласно решению Национальной комиссии общественного здоровья, свыше 80 военнослужащих Национальной армии из кишиневского и бельцкого гарнизонов начали пешее патрулирование общественных мест, парков и зон отдыха", – уточнили в министерстве.

По информации ведомства, в то же время военнослужащие следят за соблюдением на остановках общественного транспорта в Кишиневе гражданами введенных властями ограничительных мер.

"Призываем вас быть бдительными и заботиться о своем здоровье", – отметили в Минобороны.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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