Реакция СИБ Молдовы на похищение Чауса: что заявили в ведомстве

В Службе информации и безопасности подчеркнули, что выполняют свои обязанности в строгом соответствии с законом и соблюдая права человека, в том числе иностранных граждан, на территории страны.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы опровергает появившиеся заявления о том, что структура якобы была предварительно уведомлена и причастна к похищению украинского гражданина Николая Чауса с территории республики.

"Учреждение категорически отрицает и решительно опровергает эти инсинуации", – сказано в заявлении СИБ.

В ведомстве уточнили, что Служба выполняет свои обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством и с уважением прав человека, в том числе иностранных граждан, на территории страны.

"Таким образом, мы осуждаем любые попытки очернения и не одобряем обвинения в причастности учреждения к деятельности, выходящей за рамки правового поля", – отметили в ведомстве.

В СИБ сообщили, что отслеживают информацию, полученную в связи с инцидентом, и сотрудничают с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств, а также оказывают поддержку в соответствии со своими полномочиями для оценки и юридической квалификации выявленных фактов.

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в секторе Центр Кишинева неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный — его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova