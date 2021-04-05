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Шприц с дозой вакцины от коронавируса

Когда и в каком количестве в Приднестровье поступит партия вакцины Pfizer

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Sputnik Молдова
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Санэпидемиологическая служба региона собирает данные о количестве желающих привиться вакциной Pfizer.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Санэпидемслужба Приднестровья собирает данные о желающих привиться вакциной Pfizer. Во вторник, 6 апреля, в регион прибудет партия этой вакцины в количестве, соответствующем числу заявок. Об этом сообщили на заседании Оперштаба Приднестровья.

"Такой механизм обусловлен особыми условиями, необходимыми для хранения препарата, и ограниченностью срока ее использования после извлечения из специальной морозильной камеры", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Как ранее писал Sputnik, вакцину Pfizer региону выделили по линии Всемирной организации здравоохранения. Применить ее намерены оперативно, так как срок хранения препарата – пять дней.

Скорая
© Sputnik / Mihai Caraus
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Поставка в Приднестровье первой партии "Спутник V" ожидается уже в текущем месяце. Договоренность об этом была достигнута лидером Приднестровья Вадимом Красносельским во время его визита в российскую столицу. Первая партия будет состоять из 42 000 доз, вторая – из 20 000, она прибудет в мае. Дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке.

Вакцинация в Приднестровье началась 29 марта препаратом AstraZeneca. Первые прививки получили руководители Республиканской клинической больницы – главврач Игорь Тостановский и его заместитель по хирургии Геннадий Грибенчиков.

"Первую дозу AstraZeneca получили 240 изъявивших желание провакцинироваться этим препаратом медиков", – пояснили в Оперштабе.

В регионе открыто 11 прививочных пунктов. Каждый привитый будет внесен в базу данных и получит на руки соответствующий сертификат о вакцинации международного образца.

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Теги:
вакцина, Приднестровье

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