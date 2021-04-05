Когда и в каком количестве в Приднестровье поступит партия вакцины Pfizer

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. Санэпидемслужба Приднестровья собирает данные о желающих привиться вакциной Pfizer. Во вторник, 6 апреля, в регион прибудет партия этой вакцины в количестве, соответствующем числу заявок. Об этом сообщили на заседании Оперштаба Приднестровья.
"Такой механизм обусловлен особыми условиями, необходимыми для хранения препарата, и ограниченностью срока ее использования после извлечения из специальной морозильной камеры", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
Как ранее писал Sputnik, вакцину Pfizer региону выделили по линии Всемирной организации здравоохранения. Применить ее намерены оперативно, так как срок хранения препарата – пять дней.
Вакцинация в Приднестровье началась 29 марта препаратом AstraZeneca. Первые прививки получили руководители Республиканской клинической больницы – главврач Игорь Тостановский и его заместитель по хирургии Геннадий Грибенчиков.
"Первую дозу AstraZeneca получили 240 изъявивших желание провакцинироваться этим препаратом медиков", – пояснили в Оперштабе.
В регионе открыто 11 прививочных пунктов. Каждый привитый будет внесен в базу данных и получит на руки соответствующий сертификат о вакцинации международного образца.
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