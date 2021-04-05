В Калараше восстановят и расширят систему водоснабжения и канализации

Работы по модернизации в городе предполагают строительство около 16 тысяч километров водораспределительных сетей.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Около 16 тысяч жителей города Калараш будут подключены к услугам водоснабжения и канализации. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы.

"В рамках работ предполагается строительство около 16 тысяч километров водораспределительных сетей и 875 подключений в городе Калараше", – отметили в ведомстве.

Работы по модернизации проводятся в рамках инфраструктурного проекта "Восстановление и расширение систем водоснабжения и канализации в городе Калараш".

Он финансируется Европейским союзом в сотрудничестве с проектом "Модернизация местных общественных услуг в Молдове", реализуемым Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ) в партнерстве с Минсельхозом РМ при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

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