13:14 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск
Работа коммунальных служб

В Калараше восстановят и расширят систему водоснабжения и канализации

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210405/34263723/v-kalarashe-vosstanovyat-i-rasshiryat-sistemu-vodosnabzheniya-i-kanalizatsii.html

Работы по модернизации в городе предполагают строительство около 16 тысяч километров водораспределительных сетей.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Около 16 тысяч жителей города Калараш будут подключены к услугам водоснабжения и канализации. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы.

"В рамках работ предполагается строительство около 16 тысяч километров водораспределительных сетей и 875 подключений в городе Калараше", – отметили в ведомстве.

Очистные сооружения
© Sputnik / Илья Питалев
Конец зловонию – кишиневские очистные будут реконструированы до конца года
Работы по модернизации проводятся в рамках инфраструктурного проекта "Восстановление и расширение систем водоснабжения и канализации в городе Калараш".

Он финансируется Европейским союзом в сотрудничестве с проектом "Модернизация местных общественных услуг в Молдове", реализуемым Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ) в партнерстве с Минсельхозом РМ при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эколог: воды из рек Молдовы не годятся даже для ирригации
Спасение Днестра и секретный протокол: в парламенте создана спецкомиссия
Теги:
канализация, водоснабжение

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Итоги недели в видео: ЧП в Молдове, политический кризис и громкие заявления
Итоги недели в видео: ЧП в Молдове, политический кризис и громкие заявления
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться