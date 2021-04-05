Решение АП Кишинева: депутаты Уланов и Жардан остаются под судебным контролем

В Апелляционной палате рассмотрели запрос прокуроров в отношении депутатов от фракции Партии "Шор" Дениса Уланова и Петра Жардана.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила протесты прокуроров по борьбе с коррупцией относительно решений суда столичного сектора Чеканы, согласно которым двоих депутатов от фракции Партии "Шор" Дениса Уланова и Петра Жардана перевели под судебный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы в понедельник.

"Антикоррупционная прокуратура просила поместить обоих депутатов, находящихся в статусе обвиняемых, под предварительный арест на 30 дней, однако 25 марта и 5 апреля ходатайства прокуроров были отклонены", – отметили в прокуратуре.

Согласно материалам, Денис Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег по делу о банковском мошенничестве, а Петр Жардан – в злоупотреблении служебным положением по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева. "Оба не признают себя виновными", – заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что данный этап уголовного процесса не может нарушить принцип презумпции невиновности. "Любое лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение суда", – подчеркнули в прокуратуре.

В пятницу, 19 марта, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности законодателей от фракции Партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Оба политика после этого заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения необоснованны, сообщив также о готовности доказать свою невиновность.

В понедельник, 22 марта, с обоих законодателей сняли депутатский иммунитет.

Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

"Снятие иммунитета – это не признание виновности человека. Презумпция невиновности остается во главе угла, спасибо за это уточнение генпрокурору", – заявил Жардан в ходе слушаний по снятию депутатской неприкосновенности.

По его данным, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять также страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

По мнению Уланова, все дело в том, что он много лет работал адвокатом Шора, "это явный прецедент преследования адвоката за выполнение его работы".

"В отношении меня нет не то что явных, даже косвенных доказательств. Это мое обращение ко всем адвокатам этой страны: завтра ваш клиент может стать предметом уголовного расследования, к которому вы не имеете никакого отношения, и вы, адвокат, будете обвинены в преступном сговоре. Ваш договор и Конституция не помогут", – считает Уланов.

Как полагает депутат, уголовное преследование, арест и обыски в отношении него не дадут результата.

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