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Примэрия Кишинева определила лидера тендера по закупке автобусов для города

Примэрия Кишинева определила лидера тендера по закупке автобусов для города

© Photo : Торговый дом Беларусь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210405/34264470/primeriya-kishineva-opredelila-lidera-tendera-po-zakupke-avtobusov-dlya-goroda.html

Спецкомиссия проведет полный анализ документации компании, которая оказалась лучшей по параметрам цена-качество и победила в тендере по закупке автобусов.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Из шести участников второго тендера на закупку автобусов в Кишинева после предварительного анализа оценочной комиссией первое место по параметрам цена-качество занимает компания МАЗ. Об этом сообщил в своем посте в соцсети глава столицы Ион Чебан.

"В пятницу завершился аукцион на закупку 100 новых автобусов. В соответствии с контрактом был установлен оптимальный критерий цена-качество", – отметил он.

По словам градоначальника, рабочая группа должна в ближайшее время проанализировать документацию участников торгов на их соответствие техническим требованиям.

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© Photo : Facebook / Iv Ceban
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"Все процедуры займут некоторое время в соответствии с критериями оценки, периодом разъяснения и сроком для оспаривания, если это необходимо", – подчеркнул он.

Согласно обязательным требованиям примэрии, в течение гарантийного срока компания-победитель должна обеспечить обслуживание автобусов из собственных источников: замену смазочных и расходных материалов, фильтров, ремней, ремонт кондиционеров.

Чебан также обнародовал список предложений, поступивших от участников тендера.

Примэрия Кишинева определила лидера тендера по закупке автобусов для города
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Примэрия Кишинева определила лидера тендера по закупке автобусов для города

МАЗ - 14 010 000 $ и гарантия 72 месяца;

Isuzu - 14 920 560 $ и гарантия 78 месяцев;

Xiamen King Long - 15 072 000 $ и гарантия 61 месяц;

BMC - 16 337 600 $ и гарантия 49 месяцев;

Otokar - 17 063 418 $ и гарантия 48 месяцев;

Temsa 18 300 000 $ и гарантия 48 месяцев.

Примар напомнил, что за последние полгода троллейбусный парк муниципия пополнился 50 транспортными средствами и скоро ожидается появление еще 12 новых троллейбусов, два из которых сочлененного типа.

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Теги:
автобусы, тендер, Ион Чебан

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