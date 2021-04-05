Примэрия Кишинева определила лидера тендера по закупке автобусов для города

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Из шести участников второго тендера на закупку автобусов в Кишинева после предварительного анализа оценочной комиссией первое место по параметрам цена-качество занимает компания МАЗ. Об этом сообщил в своем посте в соцсети глава столицы Ион Чебан.
"В пятницу завершился аукцион на закупку 100 новых автобусов. В соответствии с контрактом был установлен оптимальный критерий цена-качество", – отметил он.
По словам градоначальника, рабочая группа должна в ближайшее время проанализировать документацию участников торгов на их соответствие техническим требованиям.
Согласно обязательным требованиям примэрии, в течение гарантийного срока компания-победитель должна обеспечить обслуживание автобусов из собственных источников: замену смазочных и расходных материалов, фильтров, ремней, ремонт кондиционеров.
Чебан также обнародовал список предложений, поступивших от участников тендера.
МАЗ - 14 010 000 $ и гарантия 72 месяца;
Isuzu - 14 920 560 $ и гарантия 78 месяцев;
Xiamen King Long - 15 072 000 $ и гарантия 61 месяц;
BMC - 16 337 600 $ и гарантия 49 месяцев;
Otokar - 17 063 418 $ и гарантия 48 месяцев;
Temsa 18 300 000 $ и гарантия 48 месяцев.
Примар напомнил, что за последние полгода троллейбусный парк муниципия пополнился 50 транспортными средствами и скоро ожидается появление еще 12 новых троллейбусов, два из которых сочлененного типа.
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