В Тирасполе и Дубоссарах заработают компьютерные томографы для COVID-диагностики

По словам лидера Приднестровья, компьютерные томографы сократят время ожидания пациентами процедуры, которая позволяет оперативно диагностировать коронавирус.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. В ближайшие дни в Дубоссарах и Тирасполе запустят в работу компьютерные томографы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Важно, что удалось увеличить количество компьютерных томографов в медучреждениях Приднестровья. Уже сегодня-завтра приступят к исследованиям с помощью КТ в Дубоссарах", - пояснил он.

Установлен томограф и в тираспольском госпитале ветеранов. По словам Красносельского, это позволит сократить время ожидания пациентами процедуры, которая дает возможность оперативно диагностировать коронавирус.

О ситуации с COVID-19 в регионе приднестровский лидер высказался как о сложной, но управляемой.

"Минздрав справляется с потоком пациентов, но тяжелых случаев стало больше. Как и все, рассчитываю, что третья волна отступит и, дай бог, будет последней. Большие надежды возлагаем на вакцинацию. Старт прививочной кампании дан. Уверен, активнее процесс пойдет с поставкой в Приднестровье российской вакцины", - резюмировал он.

Вакцинация в Приднестровье началась 29 марта препаратом AstraZeneca. Первые прививки получили руководители Республиканской клинической больницы – главврач Игорь Тостановский и его заместитель по хирургии Геннадий Грибенчиков.

"Первую дозу AstraZeneca получили 240 изъявивших желание провакцинироваться этим препаратом медиков", – пояснили в Оперштабе.

Во вторник, 6 апреля, в регион прибудет первая партия вакцины Pfizer в количестве, соответствующем числу заявок.

Поставка в Приднестровье первой партии "Спутник V" ожидается уже в текущем месяце. Договоренность об этом была достигнута лидером Приднестровья Вадимом Красносельским во время его визита в российскую столицу. Первая партия будет состоять из 42 000 доз, вторая – из 20 000, она прибудет в мае. Дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке.

В регионе открыто 11 прививочных пунктов. Каждый привитый будет внесен в базу данных и получит на руки соответствующий сертификат о вакцинации международного образца.

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