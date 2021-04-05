В Тирасполе и Дубоссарах заработают компьютерные томографы для COVID-диагностики

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik. В ближайшие дни в Дубоссарах и Тирасполе запустят в работу компьютерные томографы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"Важно, что удалось увеличить количество компьютерных томографов в медучреждениях Приднестровья. Уже сегодня-завтра приступят к исследованиям с помощью КТ в Дубоссарах", - пояснил он.
Установлен томограф и в тираспольском госпитале ветеранов. По словам Красносельского, это позволит сократить время ожидания пациентами процедуры, которая дает возможность оперативно диагностировать коронавирус.
О ситуации с COVID-19 в регионе приднестровский лидер высказался как о сложной, но управляемой.
Вакцинация в Приднестровье началась 29 марта препаратом AstraZeneca. Первые прививки получили руководители Республиканской клинической больницы – главврач Игорь Тостановский и его заместитель по хирургии Геннадий Грибенчиков.
"Первую дозу AstraZeneca получили 240 изъявивших желание провакцинироваться этим препаратом медиков", – пояснили в Оперштабе.
Во вторник, 6 апреля, в регион прибудет первая партия вакцины Pfizer в количестве, соответствующем числу заявок.
Поставка в Приднестровье первой партии "Спутник V" ожидается уже в текущем месяце. Договоренность об этом была достигнута лидером Приднестровья Вадимом Красносельским во время его визита в российскую столицу. Первая партия будет состоять из 42 000 доз, вторая – из 20 000, она прибудет в мае. Дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке.
В регионе открыто 11 прививочных пунктов. Каждый привитый будет внесен в базу данных и получит на руки соответствующий сертификат о вакцинации международного образца.
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