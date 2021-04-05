Как проходит вакцинация от COVID-19 в Кишиневе: кому делают прививки

Столичный градоначальник рассказал, как в Кишиневе проходит процесс вакцинации от коронавируса, и каким категориям граждан отдается приоритет.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. На прошлой неделе в Общественном центре вакцинации от COVID-19, который открылся 1 апреля, прививки от COVID-19 сделали 622 преподавателям школ и детских садов столицы. Об этом сообщили в примэрии Кишинева в понедельник.

"Списки людей, подлежащих иммунизации, были составлены Главным управлением образования, молодежи и спорта Кишинева. В муниципальном центре вакцинации могут сделать прививки 1 200 гражданам в день. Учреждение работает ежедневно с 08.00 до 18.00 (в выходные дни - с 08.00 до 15.00)", – сообщили в примэрии.

В настоящее время, как уточнили в столичной администрации, Центр принял решение вакцинировать в приоритетном порядке дидактический персонал старше 60 лет школ и дошкольных заведений в муниципалитете, а также тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями и входит в группу повышенного риска.

Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что это конкретное решение, применяемое в приоритетном порядке, поспособствует безопасности как педагогов, так и учащихся. "В то же время это позволит вернуться к физическому присутствию в школах в оптимальных условиях безопасности после вакцинации", – считает градоначальник.

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В примэрии обратили внимание на то, что поскольку потребность в вакцине от COVID-19 в настоящее время превышает ее глобальную доступность из-за высокого спроса, приоритет будет отдаваться уязвимым категориям населения или группам с высоким риском инфицирования коронавирусом. У столичной администрации, как отметил Чебан, нет полномочий для закупки вакцины.

Помимо иммунизации педагогов в муниципальном центре вакцинации от COVID-19, процесс вакцинации продолжается параллельно во всех 19 пунктах территориальных медицинских ассоциаций и в центрах семейных врачей в столице. По словам Чебана, при необходимости, в зависимости от наличия вакцин, в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Кишинева можно будет активировать еще 20 пунктов вакцинации.

"Люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, входящие в группу высокого риска, должны обратиться к семейному врачу по месту жительства, чтобы составить график вакцинации в соответствии с запасом вакцин, который предоставлен муниципалитетом", – отметил примар.

Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 абсолютно бесплатна и является важнейшим инструментом снижения риска заражения и развития тяжелой формы заболевания.

"Те, кто пытается заработать на здоровье людей, будут наказаны. Для получения информации о здравоохранении в связи с COVID-19 в Кишиневе в рамках Главного управления социальной помощи и здравоохранения была создана "Зеленая линия": 0800-00080", – добавил градоначальник.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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