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Парламент Республики Молдова

Молдавский парламент в поисках народного адвоката: начался отбор кандидатов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210405/34266838/Moldavskiy-parlament-v-poiskakh-narodnogo-advokata-nachalsya-otbor-kandidatov.html

Решением парламента до избрания нового омбудсмена обязанности народного адвоката исполняет Майя Бэнэреску.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Специальная парламентская комиссия начала процесс отбора кандидатов на должность народного адвоката (омбудсмена). Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа в понедельник.

Претендент на пост омбудсмена должен соответствовать следующим критериям:

  • иметь гражданство Республики Молдова;
  • не подлежать судебной защите в виде опеки;
  • обладать степенью бакалавра или ее эквивалентом;
  • не менее 10 лет проработать в области защиты и продвижения прав человека, эта деятельность должна быть известна;
  • иметь безупречную репутацию;
  • знать государственный язык.
"С 1 по 20 апреля 2021 года (включительно) кандидаты могут лично подать по почте или по электронной почте документы для участия в конкурсе", – уточнили в парламенте.

В январе этого года скончался народный адвокат Михаил Которобай. После этого парламент утвердил и. о. народного адвоката по защите прав ребенка Майю Бэнэреску. На этом посту она будет находиться до назначения нового омбудсмена.

Майя Бэнэреску
© Sputnik / Osmatesco
Майя Бэнэреску назначена парламентом и. о. народного адвоката

Согласно закону о народном адвокате, в случае досрочного прекращения мандата не более чем в течение трех месяцев должен быть назначен новый омбудсмен.

В том же законе говорится, что для отбора кандидатов на эту должность устанавливается специальная парламентская комиссия, состоящая из членов Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Специальная комиссия, в свою очередь, организует публичный конкурс по отбору кандидатов на должность народного адвоката.

Майя Бэнэреску окончила факультет права Государственного университета Молдовы. Также она имеет диплом об окончании Института международного права в Страсбурге (Франция).

За время своей профессиональной деятельности Бэнэреску работала юридическим консультантом, возглавляла одно из управлений в претуре столичного сектора Чеканы, а также побывала в должности заместителя парламентского адвоката. 

Наибольшую известность в Молдове приобрела как омбудсмен по правам ребенка. 

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