И. о. премьера рассказал, при каких условиях в Молдове могут снять ЧП

В правительстве проинформировали, чем закончилась встреча и. о. главы кабинета министров с представителями ТЦ и рынков.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Если эпидемиологическая ситуация в Молдове улучшится, то правительство попросит парламент снять чрезвычайное положение. Об этом заявил и. о. молдавского премьера Аурелиу Чокой на встрече с местными предпринимателями, представителями торговых центров и рынков.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, администраторы рынков и ТЦ предложили увеличить время работы торговых площадок. "При этом представители местных публичных властей потребовали, чтобы на небольших рынках не применялись те же ограничительные меры, что и на крупных, и чтобы порядок их работы оставался на усмотрение местных властей", – отметили в кабмине.

Чокой уточнил, что власти предлагают такой подход, чтобы ограничительные меры применялись по-разному в отношении рынков или торговых центров и в зависимости от кода эпидопасности в каждом из регионов.

И. о. премьера призвал предпринимателей обеспечить соблюдение эпидемиологических мер внутри администрируемых ими площадок, чтобы снизить уровень инфицирования COVID-19 в стране.

"Если эпидемиологическая ситуация улучшится, правительство попросит парламент снять чрезвычайное положение", – подчеркнули в кабмине.

В заседании приняли участие порядка 140 представителей частного сектора и органов местного самоуправления. Их рекомендации, как отметили в правительстве, будут собраны Государственной канцелярией и рассмотрены Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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