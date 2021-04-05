Что ждет при въезде в Молдову граждан, у которых нет на руках теста на COVID

Граждан, которые прибывают на границу Молдовы из-за рубежа и не сдали тест на COVID-19, не будут разворачивать, но они смогут въехать в страну лишь при определенных условиях. Это касается как граждан республики, так и иностранцев.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Одно из условий Комиссии по чрезвычайным ситуациям предполагает, что транспортные операторы, уполномоченные выполнять пассажирские рейсы в Молдову, не должны допускать к посадке лиц, не имеющих отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не позднее чем за 72 часа до посадки, или документа, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, включая вторую дозу.

Однако тех граждан, у которых не будет ни того, ни другого, не станут возвращать – они смогут въехать на территорию Молдовы, но на определенных условиях.

"Находясь на границе Молдовы, человека, у которого нет теста, мы не возвращаем назад, а позволяем въехать в республику после подписания декларацию о режиме самоизоляции на 14 дней и заполнения эпидкарты, которая включает данные о месте, где он проведет следующие две недели, и другую необходимую информацию", – заявила в комментарии Sputnik пресс-секретарь Погранполиции Раиса Новицки.

Однако транспортные операторы, которые допустят на борт пассажиров без отрицательного результата теста или без сертификата о вакцинации, должны знать, что их могут оштрафовать.

"Оператор, допустивший к посадке пассажиров без теста на COVID-19 или непривитых, должен знать, что этот факт задокументируют. Если это первое нарушение, то размер штрафа составит от двух до пяти тысяч леев (примерно 110–277 долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.), а если второе, то закон предусматривает штраф от 15 до 25 тысяч леев (порядка 830–1383 долларов – ред.)", – уточнил представитель Погранполиции.

У кого есть право на въезд в Молдову и выезд во время ЧП

Пресс-секретарь Погранполиции уточнила, что у граждан Молдовы нет ограничений для выезда из республики. При этом за рубеж можно отправляться, не предъявляя при пересечении границы республики тест на COVID-19. Правоохранительные органы проверяют идентификационные документы и температуру.

Однако по возвращении им понадобится такой тест. Если граждане вернутся в страну, в течение 72 часов необходимо пройти тест на COVID-19 в частной клинике, поскольку только они выдают документы, содержащие QR-код, – новое условие, наложенное Комиссией по чрезвычайным ситуациям, чтобы сертификат больше нельзя было подделать.

Представитель Погранполиции отметила, что бывают ситуации, когда люди представляют на границе положительный результат теста на коронавирус.

"Человека немедленно изолируют и вызывают на место скорую помощь. Очевидно, что все пассажиры, которые находились с этим человеком в одном транспортном средстве, будут изолированы", – уточнила Новицки.

Более того, в Молдову могут въехать и иностранные граждане, которые возвращаются из "красной зоны".

"Сейчас у нас нет этого ограничения. Даже если он окажется на границе и при нем не будет теста на COVID-19, хотя он и является обязательным, пограничник разрешает ему въезд в нашу страну, но только после того, как докажет, что у него есть где находиться в самоизоляции в течение 14 дней и как", – отметила Новицки.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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