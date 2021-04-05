В Молдове ликвидируют интернаты - как дети-инвалиды остаются без школы

КОМРАТ, 5 апр - Sputnik, Максим Топал. Находящаяся в гагаузском селе Конгаз единственное на всем юге Молдовы учебное заведение, предназначенное для обучения детей с особыми потребностями, сегодня не работает. На протяжении семи последних лет в школу, получившую статус "вспомогательной" вместо некогда "школы-интернат", детей практически не направляли, несмотря на большое число запросов.

Спрос в данном случае совсем не рождает предложение. Все дело в том, что правительство страны взяло курс на ликвидацию такого рода учебных заведений, решив, что дети должны учиться в "обычных" школах.

По словам директора учебного заведения села Конгаз Прасковьи Тулба, после увольнения 9 педагогов работать остались лишь 3 человека - завхоз, бухгалтер и директор - для передачи имущества. Учителя и воспитатели временно устроились на другое место, но "как только школа возобновит работу, они готовы вернуться назад". Детей же распределили по обычным учебным заведениям.

"Наша школа работает уже 50 лет, за это время мы смогли обучить и воспитать сотни детей с особыми образовательными потребностями. Последние семь лет детей к нам практически не направляли. Но обращений со стороны родителей было много. Тех детей, которые у нас учились, мы научили читать, писать, они могли сами себя обслуживать. Те же дети, которые сейчас растут, они намного тяжелее и в обычных школах не смогут нормально находиться", - отметила для Sputnik Прасковья Тулба.

Нынешним положением дел крайне недовольны родители детей с особыми потребностями. Дело в том, что в "обычных" школах "особенным" детям не уделяется должного внимания.

"Мы уроки, как таковые, не посещаем. С нами занятия проводит логопед и психолог по два раза в неделю, и то по 15 минут. В класс мы попадаем только на уроки физкультуры и рисования. У ребенка нет никакого режима, в один день мы приходим в 11, в другой - в 13 часов. Это ужасно, зря закрыли вспомогательную школу, не открыв ничего более подходящего для детей", - говорит мать девятилетнего ребенка Федора Тулба.

Она подчеркнула, что закрытие учебного заведения привело к тому, что школьника "лишают права учиться в удобных для него условиях, и вместе с ним лишают и меня права работать".

"Из-за того, что я постоянно должна возить ребенка в школу, забирать его и находиться с ним, я не могу устроиться на работу. А пособие по инвалидности у нас всего 800 леев", - добавила Федора Тулба.

10-летний ребенок Валентины Гориевской сейчас вообще не ходит в школу, а только посещает вспомогательный центр "Лучик солнца". С ним занимаются всего лишь два часа.

"Мой ребенок не может ходить в обычную школу - он не разговаривает, не всегда понимает, что ему говорят. Что он будет делать в обычной школе, если там нет никаких условий? А в школе-интернате для них есть условия, там с ними занимались специалисты, которые знают, как с такими детьми общаться", - отметила мать ребенка.

Почему свои двери для воспитанников единственная в Гагаузии вспомогательная школа-интернат не смогла открыть? По словам начальника Главного управления образования Гагаузии Наталии Кристевой, в минувшем году министерство образования, культуры и исследований отказалось сохранять школу-интернат в Гагаузии и планировалось, что учебное заведение будет передано на баланс властей автономии.

"Вопрос затянулся по причине того, что правительство не приняло постановление о передаче здания и имущества в ведение региона. Поскольку у нас временное правительство, они не могут решать такие вопросы", - сказала Кристева.

Но даже если учреждение и передадут на баланс Главного управления образования, "в сегодняшних реалиях мы не сможем содержать школу-интернат".

"У нас депутатами Народного собрания не утвержден бюджет автономии на 2021 год. Гагаузия живет по временному бюджету. А расходы на содержание этого заведения не были предусмотрены в бюджете прошлого года. Мы надеемся, что и правительство примет постановление, и бюджет будет принят, и с 1 сентября школа возобновит работу", - добавила начальник Главного управления образования Гагаузии.

В Гагаузии числится около 600 детей с особыми образовательными потребностями. Их количество ежегодно только растет. Из них около 200 детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии.

Закрытие школы может привести к тому, что часть детей либо вообще не будет охвачена образованием, либо этот процесс будет неполным и периодическим.

Вопрос ликвидации школ-интернатов в Молдове был утвержден властями страны в 2010 году. Планировалось перевести воспитанников школ-интернатов в обычные учебные заведения. Инфраструктура школ, подготовка педагогов и финансирование при этом обеспечены не были.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova