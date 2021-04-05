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Дубай. Архивное фото

Среди задержанных за "голую" съемку в Дубае гражданок Молдовы нет - МИДЕИ

© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210405/34273604/Sredi-zaderzhannykh-za-goluyu-semku-v-Dubae-grazhdanok-Moldovy-net-MIDEI.html

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы опровергли информацию о возможном задержании в Дубае граждан страны.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Посольство Республики Молдова в Объединенных Арабских Эмиратах не владеет информацией о случаях задержания гражданок Молдовы в ОАЭ за участие в съемках в обнаженном виде. Об этом Sputnik Молдова сообщили в МИДЕИ.

"На данный момент информация о принадлежности задержанных к гражданству Республики Молдова не подтверждена, и до этого часа не было обращений за консульской помощью", - сообщают в министерстве.

В МИДЕИ также сообщили, что посольство Республики Молдова в Объединенных Арабских Эмиратах проверяет информацию по официальным каналам.

Напомним, в Дубае полиция задержала группу женщин за участие в съемках в обнаженном виде. Среди задержанных, по сообщениям различных СМИ, были граждане Украины, Молдовы, России и Белоруссии, Информация о задержании появилась в Twitter полиции Дубая. 

По сообщению дубайских правоохранительных органов, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. "Полиция Дубая предостерегает от такого неприемлемого поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества", — сказано в заявлении полиции.

​Задержания прошли после того, как в Twitter были опубликованы кадры, на которых женщины позировали обнаженными на балконе апартаментов в районе Дубай Марина, отмечает местное издание The National. Наказание за подобное поведение составляет до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч дирхамов (более 1360 долларов), предупредили в полиции.

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