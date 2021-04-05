Чокой пообещал отменить запрет на прогулки в парках

И.о. премьер-министра заявил, что, несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19, власти пока не будут спешить со смягчением ограничений в стране.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова Аурелиу Чокой признал ошибкой запрет на прогулки в парках и нахождение в лесах. Ограничение будет снято на уровне страны Комиссией по чрезвычайным ситуациям, об этом глава временного правительства заявил в понедельник по итогам заседания Единого командного центра в рамках Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Чокой объяснил также, зачем правительство ввело комендантский час. По его словам, это сделано для того, чтобы свести к минимуму встречи друзей и родственников, чтобы тем самым мотивировать людей оставаться дома.

И.о. премьер-министра заявил: несмотря на снижение статистики инфицирования коронавирусом, власти пока не будут спешить смягчать ограничения в стране.

"Мы заслушали отчеты руководителей силовых структур, данные представили также представители системы здравоохранения. Одновременно со снижением новых случаев заражения сохраняется высокая смертность, большое количество пациентов находится в тяжелом состоянии”, - заявил Чокой.

По словам премьера, он попросил специалистов подготовить прогноз на ближайший период исходя из существующей динамики, речь идет примерно о двух неделях.

"Прежде чем принимать решение, мы должны убедиться, что нынешнее снижение случаев не носит кратковременный характер и за ним не последует новая волна", - подытожил и.о. премьера.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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