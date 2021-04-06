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Погодные рекорды Молдовы 6 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210406/34274745/Pogodnye-rekordy-Moldovy-6-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 6 апреля на территории Молдовы зарегистрировали чуть более двадцати лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1998 году воздух прогрелся до +30,1 градуса.

А температурный минимум 6 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1942-м году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -8,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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