Что произошло с судьей из Кишинева, попавшимся на взятке

Столичный служитель Фемиды, попавшийся на взятке, решением Апелляционного суда останется на свободе, а тот, кто дал судье деньги, помещен под домашний арест на месяц.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство прокуроров, которые настаивали, чтобы столичного судью, пойманного с поличным за взятку, поместили под предварительный арест. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.

Руководитель предприятия, давший служителю Фемиды деньги, будет находиться в течение месяца под домашним арестом, тогда как судья останется на свободе.

Напомним, судью задержали две недели назад по делу, возбужденному генеральным прокурором на основании информации, согласно которой служитель Фемиды потребовал 16 тысяч долларов у предпринимателя, чтобы оказать влияние на другого судью и "продвинуть" благоприятное решение в гражданском споре с взяткодателем.

В ходе уголовного преследования прокуроры Национального антикоррупционного центра задокументировали противоправные действия судьи, который был задержан и обвинен в получении 11 тысяч долларов из первоначально заявленной суммы, сообщает Генеральная прокуратура.

По запросу Антикоррупционной прокуратуры судью временно отстранили от должности. В этом статусе служитель Фемиды будет находиться до тех пор, пока суд не примет решение по уголовному делу, в котором фигурирует подозреваемый.

Генеральная прокуратура не назвала имени судьи, который подозревается в получении взятки. В прессе появились сообщения, что речь идет о Марии Тертя.

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