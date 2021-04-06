Похищение Чауса: и. о. премьера потребовал отчета от МВД Молдовы

И. о. министра внутренних дел рассказал о расследовании похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой обсудил с и. о. главы МВД республики Павлом Войку ситуацию с похищением на территории страны украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства во вторник.

Войку сообщил о мерах, предпринятых правоохранительными органами сразу после получения звонка на единый номер 112 и о тех, которые в активной работе в настоящий момент. Он пояснил, что сразу после поступления информации о похищении случаем занялись все специализированные учреждения министерства. В то же время возбуждено уголовное дело, которое ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"В результате проведения специальных следственных мероприятий правоохранительные органы собрали доказательства, обнаружили три автомобиля, которые использовались при похищении, установили маршрут движения преступников и круг причастных лиц. Задержан один человек", – отметили в пресс-службе правительстве.

Павел Войку: судью Чауса похитили граждане иностранного государства>>>

Как сказано в сообщении кабмина, полиция и прокуратура определили группу граждан другого государства, которые въехали в Молдову начиная с 23 марта, в том числе в день похищения.

"Информация об этих людях тщательно проверяется под различными аспектами. К настоящему моменту госучреждениями получено несколько существенных доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев", – отметили в правительстве.

Войку подчеркнул, что он во многом рассчитывает на сотрудничество с украинскими правовыми структурами.

Среди мер, принятых государственными учреждениями, было усиление проверок на всех пунктах пересечения границы.

В ответ на информацию в открытом доступе о том, что автомобиль с дипломатическими номерами проехал "по зеленому коридору" без таможенного контроля, и. о. министра сказал, что дипломатический транспорт имеет особый статус, предусмотренный международными конвенциями и соглашениями, и не подлежит проверкам.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в секторе Центр Кишинева неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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