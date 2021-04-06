Вакцинация от COVID-19 в Молдове: с какими побочными реакциями сталкиваются люди

В Молдове от коронавируса вакцинированы свыше 50 тысяч человек. Это 1,5% от общего населения республики.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. С начала программы иммунизации от коронавируса в Молдове выявлено 957 побочных эффектов. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Лаура Цуркан.

"Большинство из них – 75% – легкие побочные реакции: температура до 38 градусов, слабость, мышечные, головные боли. Меньший процент включает те же симптомы, но более выраженные. До настоящего момента не было выявлено ни одного случая анафилактического шока или тяжелой аллергии. Все реакции появились в первые 24 часа после прививки и длились в течение одного-двух, максимум трех дней после вакцинации", – сказала эксперт.

На 10.00 вторника, 6 апреля, в Молдове от COVID-19 вакцинированы 50 410 человек – это 1,5% от общего населения. Об этом заявил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан на пресс-конференции во вторник.

По его словам, прививки сделаны 57% медработников страны.

Он рассказал, что из всех распределенных по стране доз вакцины в 14 административно-территориальных единицах (Калараш, Чимишлия, Дубоссары, Леова, Ниспорены, Оргеев, Резина, Рышканы, Сынжерей, Сорока) уже исчерпали полученные запасы и ждут нового распределения вакцины.

"Во многих регионах, в том числе в Кишиневе, уровень использования вакцины превышает 90%", – отметил Чебан.

Специалист также уточнил, что все первые дозы двухвазной вакцины Pfizer/BioNTech были использованы.

"Сегодня передана партия вакцины Pfizer/BioNTech, предназначенная для Приднестровского региона. Речь идет о 942 дозах. Таким образом, процесс вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech в Приднестровье начнется сегодня", – пояснил специалист.

Как отметил эксперт, по предварительным данным, в рамках второго этапа вакцинации привиты порядка 11 тысяч человек – речь идет о лицах с хроническими заболеваниями, людях старше 60 лет, гражданах, задействованных в образовательном процессе, службе безопасности или соцслужбе.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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