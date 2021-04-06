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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.

Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (68)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210406/34277321/russian-vaktsina-sputnik-v-populyarnee-chem-ostalnye-sredi-zhiteley-moldova.html

Социологическое исследование показало, какая вакцина от коронавируса популярнее среди жителей Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В Молдове отдают предпочтение российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". Таковы данные социологического опроса, проведенного компанией iData, результаты которого представили во вторник.

Партия вакцины Sputnik V
© Sputnik / Магда Гибелли
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Согласно исследованию, предпочтение вакцине "Спутник V" отдали 35,42% опрошенных.

Препарату Pfizer/BioNTech оказали доверие 18,96% респондентов.

Тройку замыкает AstraZeneca, которой бы хотели привиться 9,25% участников опроса.

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На четвертом месте – Moderna с 1,83%. Китайской вакциной хотели бы воспользоваться 0,5%, а бельгийско-американской Johnson & Johnson – 0,39%.

Порядка 20% респондентов отметили, что неважно, какая именно вакцина используется для инъекции.

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Еще 11,85% опрошенных заявили, что не знают, каким препаратом хотели бы привиться от коронавируса, а 0,48% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Исходя из данных опроса, 48,2% из общего числа респондентов заявили, что намерены привиться от COVID-19, а 44,2% отметили, что не хотят вакцинироваться. Еще 7,6% пока не решили, будут ли они делать прививку. Большая часть среди тех, кто хочет пройти иммунизацию, приходится на возрастную группу старше 60 лет, а меньше всего – молодых людей 18-29 лет.

Опрос проводился в марте. В нем принял участие 1314 респондентов. Погрешность составляет 2,5%.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (68)

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