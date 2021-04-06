Какие нарушения выявлены в процессе вакцинации от COVID-19 в Молдове

Представитель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации рассказала, что интерес к кампании по иммунизации в республике крайне высок и объясняется тем, что в стране довольно ограниченное количество вакцины.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В Молдове 395 человек, которым сделали прививку от COVID-19, не были включены в категории лиц, подлежащих вакцинации на первом ее этапе. Такие данные озвучила председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко на пресс-конференции во вторник.

Она уточнила, что всего на национальном уровне от коронавируса вакцинированы 50 410 человек – 1,5% от общего числа граждан.

"Определенные нарушения выявлены в 29 регионах Молдовы. Комиссия крайне детально проанализировала их и обнаружила 395 человек, которые были включены в категорию "другие", – уточнила Ревенко.

По ее словам, спецкомиссия провела анализ, чтобы исключить подобные ошибки в отчетах и списках регистрации.

"Мы понимаем, что интерес к кампании по вакцинации крайне велик и объясним, потому что в стране довольно ограниченное количество вакцины. И не только у нас в республике, но и на международном уровне. Хорошо, что люди поняли, что только благодаря вакцинации можно остановить распространение вируса в обществе, минимизировать случаи смерти и тяжелые формы болезни", – сказала Ревенко.

Она обратила внимание на то, что в Молдове следуют плану вакцинации от коронавируса, где четко прописано, какие именно люди входят в категорию с повышенным риском инфицирования COVID-19.

"Поэтому на первом этапе вакцинируют персонал отделений интенсивной терапии, реанимации, отделений COVID-19, больниц, учреждений первичной медпомощи. Эти люди должны быть защищены, чтоб продолжать оказывать медпомощь", – уточнила эксперт.

Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы>>>

Специалист отметила, что об инициировании второго этапа Минздрав объявил на прошлой неделе. "В тех регионах, где завершен первый этап или где он проходит параллельно со вторым этапом, под вакцинацию в первую очередь попадают люди старше 60 лет, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста, но старше 18 лет", – пояснила Ревенко.

"То, что были включены "другие категории", – это уже некоторое нарушение. Анализ показал, что не всегда соблюдался порядок регистрации, не всегда эти люди вносились в списки надлежащим образом… Делать выводы и принимать решения будет Минздрав", – сказала Ревенко.

Она отметила, что, конечно, прискорбно, что некоторые люди хотят вакцинироваться вне очереди и пройти через людей с повышенным риском.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova