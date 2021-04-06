Фото: что делают пограничные полицейские на улицах Кишинева

И пограничные полицейские патрулируют улицы Кишинева. Они также проверяют соблюдение противоэпидемиологических мер, введенных властями республики в период действия чрезвычайного положения из-за COVID-19.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Пограничные полицейские наряду с остальными подразделениями МВД мобилизованы по максимуму для обеспечения общественного порядка в находящемся в карантине Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе Погранполиции Молдовы во вторник.

Для нескольких мобильных бригад Погранполиции день начался с контроля соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19: "правильное ношение маски, предотвращение скопления людей и поддержание общественного порядка", сообщили в структуре.

Свежая информация поступает в инспектораты полиции, откуда пограничные полицейские отправляются вместе с другими коллегами из правоохранительных органов в патрулирование по определенным направлениям и маршрутам Кишинева.

"За последние 24 часа пограничные полицейские обнаружили предпринимателя, нарушившего карантинный режим, молодого человека из Молдовы, находящегося в национальном розыске, и еще одного молодого человека, употребляющего коноплю. Во всех случаях указанные лица были задокументированы", – сообщили в Пограничной полиции.

С 5 апреля военнослужащие Молдавской армии патрулируют парки и зоны отдыха, а также следят за соблюдением введенных властями ограничительных мер на остановках общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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