Кейсы Чауса в украинском политическом гамбите: история "похищения" судьи

Политический эксперт проанализировал, как история с исчезновением в центре Кишинева может повлиять на отношения между Молдовой и Украиной.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Гражданин Украины Николай Чаус, которого похитили днем 3 апреля в центре Кишинева, достаточно серьезный инструмент внутри украинской политики. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Конечно, мы не знаем, что случилось. Утверждать не буду, кто и как способствовал перевозке, или побегу, или передвижению Чауса. Но в то же время надо понимать, что Чаус достаточно серьезный политический инструмент внутри украинской политики. В свое время, работая в качестве судьи, он принимал решения в пользу Петра Порошенко по переразделу экономических активов", – сказал собеседник.

По словам Бортника, "в Украине многие, в том числе в кабинетах власти, считают, что Чаус – носитель очень ценного и взрывоопасного компромата на Петра Порошенко и его команду".

"На фоне обострения противостояния между командами Зеленского и Порошенко свидетельские показания Чауса могут быть опасными для Порошенко и могут быть полезными для Зеленского. Это если упрощать. Но все же я бы не утверждал, кто и как вывез, перевез Чауса", – отметил эксперт.

При этом, как пояснил собеседник, это может негативно сказаться на украинско-молдавских отношениях, если процесс не был согласован между сторонами. "Ну и в любом случае это, конечно, обострит политическую ситуацию внутри Украины", – добавил Бортник.

Эксперт сомневается, что такая политически значимая фигура одновременно для Зеленского и Порошенко, как Чаус, не находилась под присмотром или наблюдением молдавских официальных органов или даже специальных структур других государств.

"Слишком значимая и компрометирующая фигура. И поэтому мне мало верится в то, что такое исчезновение или похищение могло пройти, если оно произошло, без способствования этих структур. Мы не знаем, где находится Чаус. Но если это похищение, то очевидно, что за этим может стоять какая-то политическая операция, которая потом реализована силовыми структурами, а информационно прикрывается дипломатическими заявлениями", – добавил собеседник.

По его словам, "если это похищение, то в нем могли быть заинтересованы и одна, и вторая, и третья стороны, которые хотят разыграть кейсы Чауса в украинском политическом гамбите". "Заинтересованных фигур слишком много", – подчеркнул Бортник.

Он отметил, что в интересах украинской стороны, чтобы Чаус дал свободные показания.

"Возможно, даже перед международными структурами, возможно, перед общей украинско-молдавской следственной группой. Потому что в любом случае, как бы его показания ни использовались, они очень важны для противодействия коррупции, политическим преступлениям, которые, возможно, совершались, свидетелем которых,озможно, был господин Чаус", – сказал собеседник.

Как похитили Чауса?

По его мнению, вся эта ситуация может привести к усилению внутриполитической дестабилизации в Украине, но к какому-то кардинальному перелому - вряд ли. "Все-таки это будут показания фигуры достаточно токсичной и дискредитированной, доверие к словам которой всегда легко поставить под сомнение", – заключил Бортник.

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в секторе Центр Кишинева неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политическое убежище.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Заявления МВД Молдовы

И. о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил, что сразу после поступления информации о похищении расследованием занялись все специализированные учреждения министерства. В то же время возбуждено уголовное дело, которое ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

В результате проведения специальных следственных мероприятий правоохранительные органы собрали доказательства, обнаружили три автомобиля, которые использовались при похищении, установили маршрут движения преступников и круг причастных лиц. Задержан один человек.

Полиция и прокуратура определили группу граждан другого государства, которые въехали в Молдову начиная с 23 марта, в том числе в день похищения. Информация об этих людях тщательно проверяется. К настоящему моменту госучреждениями получено несколько существенных доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев.

Войку подчеркнул, что он во многом рассчитывает на сотрудничество с украинскими правовыми структурами.

В ответ на информацию в открытом доступе о том, что автомобиль с дипломатическими номерами проехал "по зеленому коридору" без таможенного контроля, и. о. министра сказал, что дипломатический транспорт имеет особый статус, предусмотренный международными конвенциями и соглашениями, и не подлежит проверкам.

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать служителя Фемиды правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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