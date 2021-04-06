Обозначены сроки, когда Молдова сможет закупить вакцину от COVID-19

Как в Молдове проходит процесс вакцинации от коронавируса, каковы позиции республики в сравнении с другими государствами, сколько запасов вакцины в стране, когда поступят очередные партии препарата - читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Представитель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко в комментарии радиостудии Sputnik Молдова сообщила, что надеется, что республика сможет начать закупать вакцину от COVID-19 в мае, а может, даже и в конце апреля.

Темпы прививочной кампании в Молдове

Всего на национальном уровне в республике от коронавируса вакцинированы 50 410 человек – 1,5% от общего числа граждан. Прививки сделаны 57% медработников.

"На первом этапе кампании вакцинации, который, как предполагалось, продлится от 1-15 дней до 2 месяцев, мы практически достигли ожидаемых показателей. Большинство медработников отделений интенсивной терапии, реанимаций, отделения COVID-профиля и других, первичной и догоспитальной медпомощи вакцинированы", – сказала Ревенко.

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Как отметила эксперт, конечно, темп вакцинации был бы другим, если бы в республике было больше вакцины.

"Но мы знаем, что предпринимаются огромные усилия, для того чтобы ввезти вакцину в Молдову. Если сравнивать с другими странами, аналогичными нам, которые начали кампанию по вакцинации примерно в такие же сроки, имею в виду Армению, Грузию, где прививочный процесс стартовал тоже в марте, то Молдова – первая страна, которая получила через платформу COVAX вакцину AstraZeneca", – уточнила Ревенко.

Специалист привела статистику в других странах:

на Украине процесс вакцинации начался 24 февраля, а ее уровень составляет 0,7%;

в России прививочная кампания стартовала 15 декабря, и на данный момент в этой стране вакцинированы 4,59 миллиона граждан (уровень покрытия составляет 3,1%);

в Армении первый транш вакцины поступил через платформу COVAX лишь 28 марта. Данных об уровне вакцинации и использованных доз препарата в этой стране пока нет;

Грузия получила 12 марта первый транш через платформу COVAX – 43 200 доз вакцины AstraZeneca. На вчерашний день общее число использованных доз вакцины в этом государстве достигло 7822.

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"Темп вакцинации у нас в стране, я бы сказала, нормальный, учитывая количество существующих вакцин", – подчеркнула собеседница.

Когда ждать новые партии вакцины от коронавируса

По словам Ревенко, исходя из всех имеющихся данных, следующая партия вакцины ожидается из Румынии в середине или конце апреля.

"В конце мая – июне мы снова получим партию вакцины через платформу COVAX. Ожидаем, что окажутся положительными дискуссии, которые ведутся напрямую с производителями вакцины. Таким образом, мы пополним запасы препаратов в Молдове", – сказала собеседница.

Она уточнила, что возможности хранения и соблюдения температурных условий для вакцины в Молдове оптимальны. "Мы можем принимать большие объемы вакцины, которые должны храниться при очень низких температурах – до -70 градусов", – пояснила специалист.

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Когда Молдова сможет купить вакцину?

На данный момент, как сообщила Ревенко, ей известно, что ведутся переговоры напрямую с производителями вакцины по вопросу закупки препарата.

"Конечно, эти дискуссии занимают время, так как понятно, что есть огромная конкуренция на мировом уровне в вопросе закупки вакцины. Но все-таки надеюсь, что в мае мы сможем закупить вакцину, а может, даже и в конце апреля", – сказала эксперт.

В то же время, пояснила собеседница, будут предприниматься шаги, чтобы сохранить темп вакцинации и обеспечить иммунизацию граждан, которые входят во второй этап прививочной кампании, за счет помощи со стороны Румынии, а также через платформу COVAX.

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Все вакцины хороши

Комментируя случаи, когда люди прививались вне очереди препаратом Pfizer, Ревенко отметила, что, возможно, это стало результатом манипуляций и дезинформации, что одна вакцина хорошая, а другая менее хорошая.

"Я постоянно говорю, основываясь на рекомендация ВОЗ, Европейского агентства по медикаментам и других международных организмов, что на данным момент все вакцины безопасны, эффективны и защищают людей от тяжелых и крайне тяжелых форм этой болезни", – сказала Ревенко.

Вакцинация от COVID-19 бесплатна

Частные лаборатории занимаются анализами и другими исследованиями, но не вакцинацией людей, отметила представитель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации.

"Речь идет о медицинской процедуре, по которой есть заключение Национального агентства общественного здоровья, которая требует специальных условий", – уточнила Ревенко.

Другой аспект проблемы покупки вакцины, как отметила специалист, - компании-производители обязаны обеспечивать правительства таким образом, чтобы власти каждой страны обеспечивали бесплатную вакцинацию населения, в частности групп риска.

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"Я не знаю ни одной страны, где бы вакцина продавалась", – отметила Ревенко.

Запасы вакцины в Молдове

Врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан на пресс-конференции во вторник сообщил, что на данный момент свыше 12 тысяч доз Pfizer/BioNTech хранятся в Национальном складе вакцины при температуре -60..-90 градусов.

"Этот запас хранится для введения второй дозы вакцины гражданам, которые уже были привиты Pfizer/BioNTech", – отметил эксперт.

По его словам, 36 тысяч доз вакцины AstraZeneca хранятся в Национальном агентстве общественного здоровья.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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