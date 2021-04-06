Игры, анимация и фильмы: как в Гагаузии учат детей молдавскому и гагаузскому языкам

В детских садах автономии активно внедряется проект по параллельному изучению государственного и гагаузского языков.

КОМРАТ, 6 апр - Sputnik, Максим Топал. Приветствие "Доброе утро!" в детских садах Гагаузии теперь звучит не только на русском языке, но и на двух других, официально действующих в автономии, – молдавском и гагаузском. Занятия у детей в старших и средних группах, изучающих несколько языков, проходят в игровой форме и посредством спортивных занятий.

"Это моя любимая бабушка, самая дорогая для меня. Столько времени, сколько она живет, она меня любит", - рассказывает юный воспитанник комратского детского сада №5.

© Sputnik / Maxim Topal В Гагаузии учат детей молдавскому и гагаузскому языкам

Первопроходцем в области изучения детьми сразу двух языков стала еще в 2015 году национальная Ассоциация международных тренеров Молдовы (ANTEM). Тогда в Гагаузии были организованы сначала пилотные группы, а затем и детские сады, в которых дети начали изучать оба языка.

Тренерами были разработаны куррикулумы, яркие учебники для детей и "методички" для воспитателей. Изучать государственный язык в Гагаузии сложно вдвойне. Дело в том, что в регионе напрочь отсутствует среда общения. Воспитатель, преподающий молдавский, также не является носителем языка.

В детском саду №5 муниципия Комрат в параллельное изучение государственного и гагаузского языков вовлечено около 300 детей.

"И родители, и дети не понимают молдавский язык. Мы, педагоги, стараемся использовать различные игры, анимации, фильмы и видео на государственном языке", - говорит воспитатель Алла Узун.

Практика показала эффективность такого подхода – в Гагаузии в первый класс дети стали идти, усвоив базовые знания гагаузского и молдавского.

В Главном управлении образования Гагаузии разработали план устойчивого развития программы билингвального обучения языкам в учреждениях раннего образования автономии на 2019-2022 годы.

Кроме этого, в автономии была утверждена региональной программа билингвального обучения языкам в детских садах АТО Гагаузия.

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