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Примэрия Кишинев

Мэрия Кишинева переходит на особый режим работы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210406/34283631/Meriya-Kishineva-perekhodit-na-osobyy-rezhim-raboty.html

Кишиневская мэрия и все ее структурные подразделения переходят на специальный режим работы. В офис выходят только те сотрудники, чье присутствие обязательно.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что до 31 мая 2021 года включительно в структурных подразделениях органов местного публичного управления Кишинева устанавливается специальная программа деятельности. Соответствующее положение подписал генеральный мэр Ион Чебан, сообщает сайт примэрии.

Согласно документу, руководители подразделений примэрии Кишинева будут обеспечивать особый график, привлекая на работу персонал, строго необходимый для обеспечения функциональности подразделения, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе.

Люди в парке, архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Мэр - кишиневцам: "Выходите гулять в парки, соблюдая меры эпидбезопасности"

Кроме того, рекомендуется руководителям структурных подразделений в составе мэрии, муниципальных предприятий, бюджетных учреждений и подведомственных примэрий, а также отраслевых управлений обеспечить особый график, чередуя работу сотрудников с присутствием на работе и удаленно, чтобы свести к минимуму случаи заражения COVID-19.

В то же время мэрия сообщает, что доступ всех лиц в здание мэрии Кишинева в отчетный период ограничен. Таким образом, подача заявлений и выдача запрашиваемых гражданами документов будет производиться по электронной почте: primaria@pmc.md или по почтовому адресу: MD 2012, мун. Кишинев, бул. Штефана чел Маре, 83.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)

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