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Министерство здравоохранения

Минздрав подтвердил, что Россия поставит в Молдову вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210406/34284511/inzdrav-podtverdil-informatsiyu-chto-russia-postavit-vaktsinu-sputnik-v.html

В молдавском Минздраве официально подтвердили, что российская сторона готова предоставить Молдове партию вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Минздрав Молдовы был проинформирован по дипломатическим каналам, что российская сторона готова предложить Республике Молдова в ближайшем будущем партию вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщили в ведомстве во вторник. 

"Чтобы облегчить доставку этой помощи, Минздрав поддерживает систематическую связь с Российским фондом инвестиций", - говорится в сообщении Минздрава. 

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)

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