20:23 06 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.05
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Партия вакцины Sputnik V

Стали известны подробности доставки в Молдову российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Магда Гибелли
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)
14720
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34199918.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210406/34284756/dodon-raskryl-detali-dostavki-v-moldovu-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v.html

Вопрос о предоставлении нашей стране российской вакцины от коронавируса решается в режиме реального времени. Молдавская сторона запросила помощи у России для доставки препарата.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Российские партнеры принимают активное участие в решении вопроса поставки в Молдову первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в эфире своего видеоблога председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. 

Спутник V
© Sputnik / Чедлы Бен Ибрахим
Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы

По его словам, российская сторона приняла принципиальное решение о поставке препарата, а молдавская сторона в свою очередь попросила помощи с транспортом для доставки.

"Прямо сейчас, в эти минуты и часы наши партнеры в России занимаются этим вопросом, как все оформить, чтобы начать поставку. Решение принято. Этот объем вакцины для Молдовы выделен. Сейчас все оформляется, чтобы доставить препарат в качестве гуманитарного груза. Попросил наших коллег и партнеров из РФ, чтобы они помогли с транспортом", - уточнил Додон. 

По его словам, оговоренная партия вакцины  - это довольно крупный груз, для перевозки которого понадобится транспортный самолет.

Лидер ПСРМ добавил, что в стране необходимо ускорить темпы иммунизации до 8-10 тысяч человек в день, но для этого нужно наличие вакцины. 

По мнению Додона, молдавские власти должны закупить один миллион вакцины "Спутник V", что будет стоить порядка десяти миллионов долларов.

Как считает политик, до июля в стране нужно иммунизировать не менее 500 тысяч человек.

Ранее молдавский Минздрав сообщил, что был проинформирован по дипломатическим каналам о готовности российской стороны предложить Республике Молдова в ближайшем будущем партию вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)

По теме

Минздрав: сколько случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
"Спутник Лайт" сможет снизить риск заражения коронавирусом вдвое
Обозначены сроки, когда Молдова сможет закупить вакцину от COVID-19

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома
Видео: кусачий Мейджор, или Неожиданная проблема президента США
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться