Стали известны подробности доставки в Молдову российской вакцины "Спутник V"

Вопрос о предоставлении нашей стране российской вакцины от коронавируса решается в режиме реального времени. Молдавская сторона запросила помощи у России для доставки препарата.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Российские партнеры принимают активное участие в решении вопроса поставки в Молдову первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в эфире своего видеоблога председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

По его словам, российская сторона приняла принципиальное решение о поставке препарата, а молдавская сторона в свою очередь попросила помощи с транспортом для доставки.

"Прямо сейчас, в эти минуты и часы наши партнеры в России занимаются этим вопросом, как все оформить, чтобы начать поставку. Решение принято. Этот объем вакцины для Молдовы выделен. Сейчас все оформляется, чтобы доставить препарат в качестве гуманитарного груза. Попросил наших коллег и партнеров из РФ, чтобы они помогли с транспортом", - уточнил Додон.

По его словам, оговоренная партия вакцины - это довольно крупный груз, для перевозки которого понадобится транспортный самолет.

Лидер ПСРМ добавил, что в стране необходимо ускорить темпы иммунизации до 8-10 тысяч человек в день, но для этого нужно наличие вакцины.

По мнению Додона, молдавские власти должны закупить один миллион вакцины "Спутник V", что будет стоить порядка десяти миллионов долларов.

Как считает политик, до июля в стране нужно иммунизировать не менее 500 тысяч человек.

Ранее молдавский Минздрав сообщил, что был проинформирован по дипломатическим каналам о готовности российской стороны предложить Республике Молдова в ближайшем будущем партию вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

"Вакцинный туризм" как отражение приоритетов молдавской власти>>>

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев>>>

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova