Видео: ссора и драка привели к гибели молодого человека в Ниспоренах

Спор между молодыми людьми привел к смерти одного из них. Полиция задержала предполагаемого виновника преступления.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Трагедия произошла в Ниспоренах. Молодой человек 28 лет погиб в результате драки с участием нескольких человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

"Вечером 31 марта группа людей напала на 28-летнего мужчину. Его ударил кулаком в лицо 19-летний молодой человек. Затем жертву столкнули со скамейки в обрыв с примерно двухметровой высоты", - говорится в сообщении полиции.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, но несмотря на лечение он скончался в понедельник, 5 апреля.

Правоохранители выяснили, что ссора произошла по причине давнего конфликта между участниками инцидента.

Открыто уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека, а также по факту тяжкого хулиганства. Подозреваемого задержали на 72 часа.

Напомним, в ночь на 4 апреля в Ниспоренах погибли еще два человека. Это были подростки 16 лет: они врезались в дерево на автомобиле.

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