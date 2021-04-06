22:02 06 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.05
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Кулак

Видео: ссора и драка привели к гибели молодого человека в Ниспоренах

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210406/34285263/video-ssora-i-draka-priveli-k-smerti-molodogo-cheloveka-v-nisporeni.html

Спор между молодыми людьми привел к смерти одного из них. Полиция задержала предполагаемого виновника преступления.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Трагедия произошла в Ниспоренах. Молодой человек 28 лет погиб в результате драки с участием нескольких человек. 

Кулак
© CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Убийство в Яловенах: еще одного мужчину избили до смерти

Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

"Вечером 31 марта группа людей напала на 28-летнего мужчину. Его ударил кулаком в лицо 19-летний молодой человек. Затем жертву столкнули со скамейки в обрыв с примерно двухметровой высоты", - говорится в сообщении полиции.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, но несмотря на лечение он скончался в понедельник, 5 апреля.

Правоохранители выяснили, что ссора произошла по причине давнего конфликта между участниками инцидента.

Открыто уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека, а также по факту тяжкого хулиганства. Подозреваемого задержали на 72 часа. 

Напомним, в ночь на 4 апреля в Ниспоренах погибли еще два человека. Это были подростки 16 лет: они врезались в дерево на автомобиле.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как работает сельский участковый - смерть, драки и разговоры
Массовая драка в Гагаузии: глава села Кирсово получил сотрясение головного мозга
Драка в Тирасполе: супруги заступились друг за друга перед обидчиком

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома
Видео: кусачий Мейджор, или Неожиданная проблема президента США
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться