Когда решат проблему патентов для молдавских мигрантов в РФ: ответ Додона

Лидер Партии социалистов заверил, что займется решением проблемы патентов для молдавских мигрантов в России.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Возможность решения проблемы патентов для молдавских мигрантов в России обсудят депутаты Парти социалистов (ПСРМ) с представителями Госдумы РФ. Такое заявление во вторник сделал председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире видеоблога на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время, думаю, что в течение нескольких недель, в Москве будут мои коллеги из фракции ПСРМ. Возможно, я буду с ними. Мы встретимся с нашими партнерами из Государственной Думы РФ. Я обещаю, что мы этот вопрос обязательно поднимем для того, чтобы смогли нашим мигрантам четко дать сроки – что вот, есть законопроект, он был зарегистрирован, и мы будем двигаться в этом направлении", - пояснил Додон.

По словам политика, он также лично проведет в мае большую встречу с молдавскими мигрантами в Москве.

Также он высказался и об открытии границ с Россией. По мнению Додона, это может произойти только, когда число новых случаев коронавируса в Молдове значительно снизится.

Как уверен Додон, этого можно добиться путем вакцинирования молдавского населения.

"Для тех же, кому экстренно нужно попасть в РФ, работают специальная общественная приемная и консультативный центр", - добавил Додон.

Ранее он заявил, что российские партнеры принимают активное участие в решении вопроса поставки в Молдову первой партии российской вакцины от коронавируса.

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