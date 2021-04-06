В Кишиневе пострадавшие от пандемии семьи получили продуктовые наборы

Люди из социально уязвимых слоев населения получили помощь при поддержке местной организации и правительства Канады.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Жители Кишинева из социально уязвимых слоев населения, пострадавшие от пандемии COVID-19, получили 700 продуктовых пакетов. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан.

По его словам, это акция по инициативе Национального общества Красного Креста Молдовы, при финансовой поддержке правительства Канады.

"Каждый набор весит 13 килограммов и содержит продукты питания: макароны, крупы, масло и мясные консервы" - уточнил градончальник.

Как отметил Чебан, еще 100 пакетов уже раздали детям из вспомогательной школы №6 в столице.

Еще 200 пакетов, по данным примара, поступят в Главное управление образования, молодежи и спорта, а 400 пакетов передадут в претуры для распределения в секторах.

"Бенефициаров гуманитарной помощи выбрали представители Главного управления соцпомощи и здравоохранения. Это малообеспеченные люди с низким доходом, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями", - добавил Чебан.

Он напомнил, что перед открытием центра COVID-19 в Кишиневе Национальное общество Красного Креста Молдовы предоставило безвозмездную помощь в виде дезинфицирующих средств, одеял и постельного белья. В то же время международное движение, в которое входят 192 страны, поставило партию санитайзеров для городского Управления электротрранспорта и Автобусного парка Кишинева.

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