Эхо апреля 2009 года: статистика уголовных дел

В Генеральной прокуратуре Молдовы рассказали о ходе уголовных дел, связанных с событиями апреля 2009 года.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. По итогам событий апреля 2009 года лица, которые утверждали, что пострадали от действий полиции, подали 77 жалоб, а в 31 случае отреагировали сами прокуроры. Таким образом, в общей сложности было открыто 108 уголовных дел, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Из общего числа жалоб:

в 71 случае открыты уголовные дела (42 – пытки, 19 – превышение полномочий или превышение обязанностей, 10 – другие категории преступлений); © Sputnik / Osmatesco Цэрану: почему Воронин проиграл 7 апреля 2009 года

28 дел в отношении 47 сотрудников полиции завершены и переданы в суд;

по остальным случаям расследование либо прекращено в связи с отсутствием состава преступления, либо приостановлено на том основании, что не удалось установить личности лиц, действовавших незаконно, так как они были в масках.

В результате рассмотрения дел в судах стали безотзывными 26 решений в отношении 45 лиц, из которых:

9 оправдательных решений в отношении 16 человек;

2 решения о прекращении разбирательств в отношении 2 человек (в одном из случаев в связи со смертью проходящего по делу, а в другом – с установлением штрафа за нарушение);

15 обвинительных приговоров в отношении 27 человек, из них: судимость с отсрочкой исполнения – 9 приговоров в отношении 20 человек; судимость с исполнением наказания – 3 приговора в отношении 4 человек; штраф – 3 приговора в отношении 3 человек.

"В конце прошлого года в судах находилось уголовное дело в отношении двоих человек (возвращено на повторное рассмотрение), в Апелляционной палате не рассматривалось ни одно дело", – уточнили в Генпрокуратуре.

В кассационной инстанции в настоящее время находится лишь одно уголовное дело – по обвинению в превышении полномочий бывшего главы муниципальной полиции. Следующее слушание по этому делу назначено на 13 апреля 2021 года.

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