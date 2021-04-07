Эхо апреля 2009 года: статистика уголовных дел

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. По итогам событий апреля 2009 года лица, которые утверждали, что пострадали от действий полиции, подали 77 жалоб, а в 31 случае отреагировали сами прокуроры. Таким образом, в общей сложности было открыто 108 уголовных дел, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Молдовы.
Из общего числа жалоб:
- в 71 случае открыты уголовные дела (42 – пытки, 19 – превышение полномочий или превышение обязанностей, 10 – другие категории преступлений);© Sputnik / Osmatesco
- 28 дел в отношении 47 сотрудников полиции завершены и переданы в суд;
- по остальным случаям расследование либо прекращено в связи с отсутствием состава преступления, либо приостановлено на том основании, что не удалось установить личности лиц, действовавших незаконно, так как они были в масках.
В результате рассмотрения дел в судах стали безотзывными 26 решений в отношении 45 лиц, из которых:
- 9 оправдательных решений в отношении 16 человек;
- 2 решения о прекращении разбирательств в отношении 2 человек (в одном из случаев в связи со смертью проходящего по делу, а в другом – с установлением штрафа за нарушение);
- 15 обвинительных приговоров в отношении 27 человек, из них: судимость с отсрочкой исполнения – 9 приговоров в отношении 20 человек; судимость с исполнением наказания – 3 приговора в отношении 4 человек; штраф – 3 приговора в отношении 3 человек.
"В конце прошлого года в судах находилось уголовное дело в отношении двоих человек (возвращено на повторное рассмотрение), в Апелляционной палате не рассматривалось ни одно дело", – уточнили в Генпрокуратуре.
В кассационной инстанции в настоящее время находится лишь одно уголовное дело – по обвинению в превышении полномочий бывшего главы муниципальной полиции. Следующее слушание по этому делу назначено на 13 апреля 2021 года.
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