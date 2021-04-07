Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19

Молдавский Минздрав уточнил категории граждан, которым на данный момент могут сделать прививку от COVID-19.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Наряду с медицинскими работниками в Молдове вакцинируют и людей старше 60 лет, лиц с сопутствующими заболеваниями и граждан в возрасте 18-60 лет с хроническими недугами, для которых COVID-19 представляет повышенный риск развития тяжелых форм и даже смерти. Об этом сообщили в молдавском Минздраве в среду.

Это, как пояснили в министерстве, стало возможным после того, как 31 марта расширили прививочную кампанию для лиц, включенных во второй этап вакцинации, согласно Национальному плану по иммунизации от коронавируса.

В ведомстве уточнили, что выбор производится семейным врачом после оценки списка зарегистрированных лиц и в зависимости от наличия доз вакцины.

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"Приоритет отдается людям с фоновыми патологиями, такими, как хронические сердечно-сосудистые заболевания, сосудистый артериосклероз, гипертония, хронические бронхолегочные заболевания, хронические цереброваскулярные заболевания, хронические заболевания почек, диабет, хронические заболевания почек при диализе, ожирение, тяжелый иммунодефицит, злокачественные новообразования, а также гражданам старше 60 лет", – подчеркнули в Минздраве.

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К настоящему моменту, по данным министерства, в республике от коронавируса привиты 51 574 человека.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

В Минздраве Молдовы 6 апреля сообщили, что ведомство проинформировано по дипломатическим каналам, что российская сторона готова предложить республике в ближайшем будущем партию вакцины против COVID-19 "Спутник V".

"Чтобы облегчить доставку этой помощи, Минздрав поддерживает систематическую связь с Российским фондом инвестиций", - говорится в сообщении Минздрава.

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