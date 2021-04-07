В ЦИК Молдовы назвали партии, которые могут наказать

Обнародован список политформирований, зарегистрированных в Молдове, которые не выполнили рекомендации Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Лишь 42 политические партии из 50, официально зарегистрированные в Молдове, подали в Центральную избирательную комиссию страны годовые отчеты об их финансовом менеджменте за 2020-й. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК в среду.

По информации структуры, 30 политформирований представили отчеты в полном соответствии с положениями регламента как через информационную систему "Финансовый контроль", так и на бумажном носителе, а 12 партий использовали лишь один из двух вариантов подачи.

Список партий, которые не предоставили отчеты:

Партия трудящихся (Partidul Oamenilor Muncii); Партия "Новый исторический выбор" (NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ); Партия "Мы" (NOI); Партия "Moldova Unită – Eдиная Молдова"; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Возрождение" (RENAŞTERE); Партия "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE); Партия "Для людей, природы и животных" (Pentru Oameni, Natură şi Animale).

"Политические партии должны были представить годовой отчет о финансовом менеджменте за 2020 год до 31 марта. Непредоставление документов в установленные законом сроки и формате, включая представление неполных данных – нарушение правовых положений о финансовом управлении политических партий", – отметили в ЦИК.

В структуре добавили, что за подобные действия предусмотрена ответственность, согласно Кодексу о правонарушениях.

"Комиссия рассмотрит отдельно все несоответствия, имевшие место в процессе представления годовых отчетов, и примет необходимые меры", – добавили в Центризбиркоме.

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