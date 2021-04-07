Додон: Молдова готова дополнительно закупить до миллиона доз "Спутника V"

Экс-глава государства обсудил с российским дипломатом поставки в Молдову вакцины от коронавируса "Спутник V" и беспошлинный экспорт в РФ ряда категорий молдавских агропромышленных товаров.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон обсудил с послом России в республике Олегом Васнецовым вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между двумя странами.

"Говорили о результативных итогах моей рабочей поездки в Москву на прошлой неделе. Я еще раз выразил благодарность руководству Российской Федерации за решение выделить Молдове в качестве гуманитарной помощи 180 тысяч доз вакцины "Спутник V" и подтвердил готовность нашей страны дополнительно закупить от 500 тысяч до миллиона доз препарата", – написал Додон на своей странице в Facebook.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

В Минздраве Молдовы 6 апреля сообщили, что ведомство проинформировано по дипломатическим каналам о том, что российская сторона готова предложить республике в ближайшем будущем партию вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Молдавский экспорт в Россию

Как сообщил Додон, он также напомнил российскому дипломату, что обратился к руководству РФ с просьбой продлить режим беспошлинного экспорта ряда категорий молдавских агропромышленных товаров на российский рынок, как это было ранее на основе его личных договоренностей с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что торговые отношения между Молдовой и Россией осложнились после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, что нарушило сложившуюся систему экономического сотрудничества нашей страны с государствами СНГ и действовавшего в тот период Таможенного союза.

Преференции в виде освобождения от таможенной пошлины Молдова получила в 2018 году по итогам договоренностей пятого президента республики Игоря Додона с российским лидером Владимиром Путиным. Действие этого механизма несколько раз продлевалось. В результате этих преференций, по словам Додона, с 2018 года молдавские производители сэкономили около двух миллиардов леев.

Решением российских властей до 31 марта 2021 года нулевая ставка действовала для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливалась для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагались таможенной пошлиной.

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