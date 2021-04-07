Депутат Цыку решил оспорить в КС введение чрезвычайного положения в Молдове

По мнению законодателя, как постановление правительства о предложении ввести чрезвычайное положение, так и решение парламента об объявлении ЧП, должны быть признаны не соответствующими Основному закону.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Молдавский депутат, лидер Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку сообщил, что намерен опротестовать в Конституционном суде решение парламента о введение в республике чрезвычайного положения из-за COVID-19 с 1 апреля по 30 мая. Об этом он сообщил на брифинге в среду.

"Подам сегодня в Конституционный суд обращение с просьбой объявить неконституционными постановление правительства о предложении ввести чрезвычайное положение №43 от 30 марта и решение парламента Молдовы об объявлении ЧП №49 от 31 марта", – сказал Цыку.

Депутат считает, что таким образом был создан довольно опасный прецедент, когда благодаря этому решению парламента кабмин, находящийся в отставке, может брать ответственность за полномочия, которые его не касаются.

"Решением КС от 4 марта правительство, находящееся в отставке, продолжает администрировать общественные дела до назначения нового правительства. Согласно букве закона, кабмин, администрирующий общественные дела, не может брать ответственность за важные политические инициативы или вопросы", – сказал Цыку.

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Он отметил, что временное правительство не может принимать и представлять парламенту на рассмотрение проекты нормативных актов, а также проекты программ.

Депутат считает, что с принятием высшим законодательным органом решения о введение ЧП были нарушены несколько статей Конституции.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести в Молдове чрезвычайное положение с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в республике началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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