Проблема подорожания топлива в Молдове: парламент vs НАРЭ

Вице-спикер парламента еще раз обратил внимание на выводы, вынесенного законодательным органом решения, согласно которым в период кризиса НАРЭ не предпринимало никаких мер для предотвращения подорожания топлива.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Руководство молдавского парламента подтвердило вотум недоверия администрации Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) и предложило принять к сведению решение законодательного органа от 12 марта по итогам слушаний по вопросу о повышении цен на топливо.

Письмо в адрес НАРЭ направил вице-спикер парламента Влад Батрынча в ответ на объяснения руководства Агентства по поводу внезапного роста цен на топливо.

Батрынча повторил выводы решения парламента, согласно которым в период пандемического и экономического кризисов национальный регулятор не предпринимал никаких мер для недопущения подорожания топлива и не играл активной роли в предотвращении резкого роста цен.

Вице-спикер парламента предложил генеральному директору административного совета НАРЭ принять к сведению положения третьей статьи постановления, в которой парламент считает деятельность руководства Агентства неэффективной и выражает ему вотум недоверия.

Глава админсовета НАРЭ Вячеслав Унтилэ отметил, что Агентство – независимое учреждение, которое выполняет свою миссию и обязанности в строгом соответствии с законом. "Любое политическое давление – угроза независимости учреждения", – заявил Унтилэ.

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По его словам, НАРЭ "несправедливо обвиняется в бездействии и несвоевременном вмешательстве на рынке для предотвращения роста цен на топливо".

Парламент 12 марта квалифицировал деятельность руководства НАРЭ и Совета по конкуренции как неэффективную. Депутаты выразили вотум недоверия руководству НАРЭ и потребовали отставки его совета директоров. Решение принято в результате резкого подорожания топлива.

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