Правила въезда в Израиль изменились: что надо знать гражданам Молдовы

Из-за ситуации с коронавирусом вновь меняются правила въезда в Израиль – в посольстве Молдовы перечислили основные моменты.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Управление народонаселения и миграции Израиля изменило критерии въезда в страну для иностранных граждан. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в этом государстве.

В дипмиссии перечислили случаи, когда въезд иностранцев в Израиль разрешен в виде исключения и после необходимых проверок.

Иностранным гражданам, которые привились или вылечились от COVID-19, въезд будет разрешен следующим образом:

гражданин или постоянный резидент Государства Израиль, который проживает за границей и у него есть родственник первой степени родства в Израиле, может приехать в страну со своим мужем или женой и детьми, даже если последние не являются гражданами Израиля;

иностранный гражданин, у которого есть проживающий в Израиле родственник первой степени родства (гражданин или постоянный резидент), может приехать в страну со своим мужем или женой и детьми;

все иностранные граждане, которые хотят приехать в Израиль, должны подтвердить факт вакцинации или выздоровления от COVID-19 (за исключением детей до одного года);

при въезде в страну в обязательном порядке необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР.

"Подтверждение родства будет осуществляться путем проверки регистра народонаселения и предоставления соответствующих документов, юридически заверенных (штамп апостиля), которые подтверждают родство, с последующей регистрацией в регистре народонаселения. Разрешение на освобождение от проставления апостиля в исключительных случаях дает руководитель консульского отдела Министерства иностранных дел Израиля или его заместитель", – отметили в посольстве.

Там уточнили, что заявления о разрешении на въезд в Израиль необходимо направлять в Управление народонаселения страны или через дипломатическое представительство Израиля в государстве, где находится гражданин.

Для Молдовы аккредитованное посольство Израиля находится в Киеве: улица Леси Украинки, 34, 252195; телефон: 00-380-44-5861500; факс: 00-380-44-5861555; график работы – понедельник-пятница с 09.00 до 15.00; электронная почта: info@kiev.mfa.gov.il; web: https://embassies.gov.il/kiev.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova