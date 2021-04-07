Дело облитого зеленкой замглавы одного из районов Молдовы: первые задержания

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Инцидент с вице-председателем Сынжерейского района Тудором Тутунару, которого накануне вечером облили зеленкой представители Партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE), будет расследоваться в уголовном порядке. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Молдовы в среду.

"Прокуратура Сынжерейского района инициировала сегодня два уголовных дела по факту "хулиганства, совершенного двумя или более лицами" и "призыв к совершению насилия в отношении людей". Некоторое время назад прокуроры задержали председателя территориальной организации политического формирования PACE, который предположительно облил жертву раствором. Его должны заслушать по этому делу", – отметили в структуре.

По данным ведомства, жертва госпитализирована в районную больницу – у вице-председателя Сынжерейского района ожог первой и второй степени на обоих глазах.

"Расследование продолжается и прокуратура выступит с подробностями. За подобные действия законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет", – уточнили в Генпрокуратуре.

Представители PACE облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару накануне вечером. Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации. PACE руководит экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк. Комментируя этот инцидент, экс-полицейский выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих". "Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он.

Кавкалюк написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova