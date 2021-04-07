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В ожидании открытия прививочного центра

В Кишиневе более 2000 работников сферы образования привиты от коронавируса

© Sputnik / Dmitri Terehov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210407/34293935/v-kishineve-bolee-2000-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-privity-ot-koronavirusa.html

Столичный муниципалитет ведет переговоры с центральными властями, чтобы получить дополнительные дозы вакцины для ускорения процесса иммунизации.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. С момента открытия в Кишиневе первого Муниципального центра вакцинации, который был выбран главным для иммунизации дидактических кадров, были привиты более 2000 из примерно 12000 работников сферы образования.

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
Как проходит вакцинация от COVID-19 в Кишиневе: кому делают прививки

Об этом рассказал генеральный примар столицы Ион Чебан. По словам градоначальника, на сегодняшний день запланирована вакцинация 680 человек, но при этом, отмечает он, возможности центра значительно выше – лишь бы в наличии было достаточное количество доз вакцины.

"Я очень надеюсь, что мы ускорим процесс вакцинации, потому что считаю ее единственным способом вернуть детей в школы. Наша цель – максимально оперативная вакцинация педагогов, поскольку вернуться в школы хотят и дети, и их родители, и сами учителя. На данный момент главное – избежать рисков заражения коронавирусом, – подчеркнул столичный градоначальник.

Напомним, ранее Чебан заявил, что вакцинация дидактических кадров по-прежнему остается приоритетом для примэрии и сообщил, что муниципалитет ведет переговоры с центральными властями о том, чтобы получить дополнительные дозы вакцины для ускорения процесса.

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Теги:
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