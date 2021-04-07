В Кишиневе более 2000 работников сферы образования привиты от коронавируса

Столичный муниципалитет ведет переговоры с центральными властями, чтобы получить дополнительные дозы вакцины для ускорения процесса иммунизации.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. С момента открытия в Кишиневе первого Муниципального центра вакцинации, который был выбран главным для иммунизации дидактических кадров, были привиты более 2000 из примерно 12000 работников сферы образования.

Об этом рассказал генеральный примар столицы Ион Чебан. По словам градоначальника, на сегодняшний день запланирована вакцинация 680 человек, но при этом, отмечает он, возможности центра значительно выше – лишь бы в наличии было достаточное количество доз вакцины.

"Я очень надеюсь, что мы ускорим процесс вакцинации, потому что считаю ее единственным способом вернуть детей в школы. Наша цель – максимально оперативная вакцинация педагогов, поскольку вернуться в школы хотят и дети, и их родители, и сами учителя. На данный момент главное – избежать рисков заражения коронавирусом, – подчеркнул столичный градоначальник.

Напомним, ранее Чебан заявил, что вакцинация дидактических кадров по-прежнему остается приоритетом для примэрии и сообщил, что муниципалитет ведет переговоры с центральными властями о том, чтобы получить дополнительные дозы вакцины для ускорения процесса.

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