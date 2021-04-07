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Полиция снова приведет в действие все радары в стране: когда это случится

© CC BY 2.0 / Deutscher Webvideopreis / Manche Videocamper haben auch ihre Filmausrüstung mitgebracht
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210407/34298837/politsiya-snova-postavit-v-deystvie-vse-radary-v-strane-kogda-eto-sluchitsya.html

В сети появилась информация, что в Молдове в мае могут вновь запустить систему мониторинга за дорожным движением, но эта информация оказалась искажена.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Информация о том, что в нескольких населенных пунктах Молдовы активируют систему видеонаблюдения за дорожным движением, не соответствует действительности. Об этом сообщил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Службы информационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) Андриан Шова.

Автомобильная пробка. Архивное фото.
© Sputnik / Руслан Кривобок
Дорожное движение на одном из перекрестков Кишинева изменится

Он подтвердил, что, согласно плану на этот год, профильное подразделение действительно намерено провести расширение системы видеонаблюдения, но это произойдет не в мае.

Шова отметил, что в настоящее время идет процесс приобретения необходимой техники. Затем последует подписание контракта в рамках проекта по модернизации и расширению системы примерно в 20 населенных пунктах республики. А введена в эксплуатацию с учетом обновлений она уже может быть лишь к концу 2021 года.

"Информация, которая появилась в открытом доступе, искажена. Могу вам сказать, что МВД намерено, в соответствии с мероприятиями, запланированными на этот год, расширить систему мониторинга дорожного движения. В настоящее время Служба информационных технологий МВД находится в процессе закупок, инициированной на основе проекта. Только после этой процедуры мы подпишем контракт на эксплуатацию и расширение системы наблюдения. Все эти процедуры могут продлиться до конца 2021 года, и тогда мы сможем говорить о функциональности такой системы в населенных пунктах", – пояснил Шова.

В настоящее время видеосистемы контроля дорожного движения есть в 18 населенных пунктах, однако они не работают.

Ранее в нескольких отчетах Счетной палаты были выявлены многочисленные правонарушения, допущенные при управлении данными системами видеонаблюдения.

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