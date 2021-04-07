Полиция снова приведет в действие все радары в стране: когда это случится

В сети появилась информация, что в Молдове в мае могут вновь запустить систему мониторинга за дорожным движением, но эта информация оказалась искажена.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Информация о том, что в нескольких населенных пунктах Молдовы активируют систему видеонаблюдения за дорожным движением, не соответствует действительности. Об этом сообщил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Службы информационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) Андриан Шова.

Он подтвердил, что, согласно плану на этот год, профильное подразделение действительно намерено провести расширение системы видеонаблюдения, но это произойдет не в мае.

Шова отметил, что в настоящее время идет процесс приобретения необходимой техники. Затем последует подписание контракта в рамках проекта по модернизации и расширению системы примерно в 20 населенных пунктах республики. А введена в эксплуатацию с учетом обновлений она уже может быть лишь к концу 2021 года.

"Информация, которая появилась в открытом доступе, искажена. Могу вам сказать, что МВД намерено, в соответствии с мероприятиями, запланированными на этот год, расширить систему мониторинга дорожного движения. В настоящее время Служба информационных технологий МВД находится в процессе закупок, инициированной на основе проекта. Только после этой процедуры мы подпишем контракт на эксплуатацию и расширение системы наблюдения. Все эти процедуры могут продлиться до конца 2021 года, и тогда мы сможем говорить о функциональности такой системы в населенных пунктах", – пояснил Шова.

В настоящее время видеосистемы контроля дорожного движения есть в 18 населенных пунктах, однако они не работают.

Ранее в нескольких отчетах Счетной палаты были выявлены многочисленные правонарушения, допущенные при управлении данными системами видеонаблюдения.

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