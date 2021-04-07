Сколько людей вакцинировано в Молдове: данные Минздрава

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. В Республике Молдова к вечеру 7 апреля вакцинировано 54 907 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На данный момент в приоритетном порядке вакцины получают сотрудники системы здравоохранения.

Ежедневное количество привитых людей снова перевалило за три тысячи.

Напомним, ранее представители Минздрава сообщали, что с начала программы иммунизации в стране зарегистрировано 957 побочных эффектов. Чаще всего они легкой или средней тяжести: повышение температуры тела до 38 градусов, мышечная слабость и другое. Такие симптомы у вакцинированных граждан наблюдаются не более трех дней с момента инъекции.

Также в Кишиневе начал работу первый Общественный центр вакцинации. Там уже привили более двух тысяч сотрудников сферы образования.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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