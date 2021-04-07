Чокой рассказал о подготовке партии вакцины "Спутник V" для Молдовы

Исполняющий обязанности премьер-министра рассказал о том, какие вакцины будет покупать правительство Молдовы и каким образом это будет происходить.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Россия накапливает необходимый объем вакцины "Спутник V" для отправки в Молдову. Об этом в телеинтервью заявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

"Я не видел еще официального документа, в котором бы шла речь об официальном пожертвовании нам вакцины "Спутник V". Знаю, что Российская Федерация аккумулирует заявленный объем вакцин, который будет предоставлен Молдове в качестве пожертвования. Когда заявленное количество будет собрано, перейдем к обсуждению способа доставки. Остается получить официальные уведомления по дипломатическим каналам", — заявил Чокой.

И. о. главы правительства также отметил, что из 137 миллионов леев, выделенных на покупку вакцин, будут куплены разные препараты, чтобы дать возможность гражданам выбирать, чем привиться. Чокой также утверждает, что правительство намерено найти возможность приобрести все зарегистрированные в Молдове вакцины.

"Мы не можем потратить все деньги на покупку одной вакцины", — подчеркнул и. о. премьер-министра.

По его словам, 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", о возможной покупке которых говорил экс-президент Игорь Додон, могут быть закуплены эшелонированно.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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