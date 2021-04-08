Что происходит в Центре COVID-19 на Moldexpo: рассказ врача

Седьмого апреля – Всемирный день здоровья. По этому поводу врач-инфекционист Центра COVID-19 на Moldexpo Наталья Федко рассказала о текущей ситуации в сфере здравоохранения в нашей стране.

КИШИНЕВ, 8 апреля - Sputnik. Наталья Федко с момента начала пандемии борется за жизни и здоровье людей вместе с другими врачами. По словам специалиста, в последнее время существенно изменился характер медицины и отношение врачей к продвижению здорового образа жизни.

В этом году, даже во Всемирный день здоровья, врачам приходится тяжело работать, чтобы справиться с пандемией и спасти как можно больше жизней. Несомненно, в одиночку они не смогут справиться со столь сложным испытанием.

"С момента начала пандемии прошел год, но даже сейчас есть люди, которые не верят в этот вирус и не соблюдают меры защиты. Некоторые пациенты думают, что это обычная простуда, и лечатся дома. Дело доходит до обширной пневмонии и бывают случаи, когда, к сожалению, их уже невозможно спасти", – рассказала Федко в студии Sputnik Молдова.

Говоря ситуации в Центре COVID-19, врач-инфекционист признала, что за последнюю неделю количество пациентов уменьшилось, но незначительно. В то же время у большинства из них наблюдается агрессивная форма заболевания.

"Даже молодых людей привозят в тяжелом состоянии. Вирус стал более агрессивным. Практически каждый второй пациент болен пневмонией. Это связано с мутациями вируса. Мы, врачи, – на грани выгорания. У нас сейчас есть все средства защиты, но некоторые специалисты больше не хотят и не могут работать", – подчеркнула медик.

Она убеждена, что в нынешних условиях наиболее эффективным способом преодоления пандемии является массовая вакцинация. По словам Федко, в центре Центре COVID-19 на Moldexpo все врачи уже прошли вакцинацию.

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