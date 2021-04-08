Смешные, странные и редкие имена молдавских ромов: некоторые из них удивляют

Самые необычные и экзотичные, а иногда даже странные имена в Молдове носят представители общины ромов.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Международный день ромов, который отмечается 8 апреля, Sputnik подготовил подборку самых необычных имен, которые носят представители этой общины в Молдове. Глава всех ромов республики ("барон") Артур Черарь привел несколько примеров экзотических имен.

"Золушка – очень распространенное у нас имя. У нас также есть Снегурка, Грузинка, Полячка, Чеченка. Есть и имя Патрина у нас, которое встречается крайне редко", – заявил Черарь.

Также в ромском сообществе встречаются имена Чебурашка, Агнеска, Филанда, Изаура. К слову, Изаур в Молдове, согласно данным Агентства государственных услуг, насчитывается 19.

Имя, которое ассоциируется у многих с ромами, – Будулай. Так звали главного героя советского фильма известного режиссера Александра Бланка. Роль Будулая сыграл молдавский актер Михай Волонтир. А на территории Молдовы всего восемь мужчин носят имя Будулай.

Еще одно необычное имя среди ромов – Шалалай. Среди мужчин-ромов встречается и имя Вэшарь, рассказал Черарь.

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Родственник барона всех ромов республики Роберт Черарь рассказал Sputnik, что у многих ромов есть имя, которое фигурирует в документах, а другое используется членами сообщества в качестве псевдонима и полностью отличается от официального. Некоторые из них звучат крайне неприлично, считает собеседник.

"Есть имена, которые созвучны с названиями органов, даже говорить стыдно... Другие носят имена, как у людей, которые находились у власти, или как у артистов. А есть, к примеру, Опал, Раца, Мерседес или Испанка. Все зависит от того, из какой страны мужчина, который нравится маме", – с ноткой иронии рассказал Роберт Черарь.

Есть и ромы, у которых имена еще необычнее. "Переходим уже к фруктам и овощам... У нас есть Малина, Кэпшуна (клубника в переводе с госязыка – ред.). Есть у нас судья, которого зовут Пэнтружел (созвучно с Patrunjel, что в переводе с госязыка звучит как "петрушка" – ред.). Официально же его зовут иначе, но никто в народе не знает, какое имя у него указано в официальных документах. Все знают его, как Пэнтружела. Есть у нас и Карло", – отметил собеседник.

Впрочем, и в официальных документах встречаются необычные имена. Согласно базе Агентства госуслуг, в Молдове 15 женщин носят имя Малина, а Испанка – 10.

Встречаются среди ромов и такие экзотичные имена, что написать их в этом тексте было нельзя по этическим причинам.

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