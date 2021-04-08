Какие страны Молдова обогнала по заболеваемости COVID-19

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В Молдове зафиксировано 67 672 случая заражения коронавирусом на миллион человек. Такие данные представила госсекретарь, и.о. главы Минздрава Татьяна Затык.

"По этому показателю Молдова – на 18 месте после таких стран, как Андорра, Черногория, Чехия, Словения, Люксембург, Эстония, Литва, Андорра, Португалия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Франция, Венгрия, где цифры еще выше. Однако по этому показателю Молдова обошла Финляндию, Норвегию, Грецию, Россию, Германию, Республику Беларусь, Украину, Данию, Румынию, Ирландию", – отметила чиновник.

По словам Затык, смертность на миллион населения в республике составила 1478 случаев. "У нас показатели выше, чем в Исландии, Норвегии, Финляндии, Республике Беларусь. Мы на 16 месте по числу случаев смертей после Чехии, Венгрии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Словении, Болгарии, Северной Македонии, Италии, Словакии, Португалии", – уточнила Затык.

По данным Минздрава, уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 5135 летальных исходов, составил 2,2%.

Если сравнить данные за 29 марта – 4 апреля и 22–28 марта, то отмечено снижение числа новых подтвержденных случаев на 25,4%. Статистика по летальным исходам ухудшилась – показатели увеличились на 15,7%. Количество случаев выздоровления за отчетный период упало на 0,6%.

Среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели составило 1432 эпизода.

По данным Минздрава, заболеваемость за 14 дней на 100 тысяч населения достигла 577 случаев, а с начала пандемии – 6767. На тяжелые формы приходится 10,1%, на средние – 13,3%, а на легкие и бессимптомные формы – 76,6%.

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Как отметила Затык, средний возраст заболевших – 51,3 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

"Растет число детей, инфицированных COVID-19, а также беременных женщин. Среди несовершеннолетних превалируют возрастные группы, которые посещают детские сады и образовательные учреждения. В последнее время регистрируются случаи осложнения среди детей и беременных женщин. Поэтому важно соблюдать защитные меры", – сказала Затык.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 12 258 детей, в том числе новорожденные, а также 973 беременные женщины.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 56%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

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Смертность и COVID-19

Что касается смертности, то средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 67 лет. В 50,3% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов мужского пола.

Общий уровень смертности на 100 тысяч населения, по данным на 28 марта, составляет 148 случаев. В муниципиях Кишинев и Бельцы – самые высокие показатели. В столице – 249 случаев на 100 тысяч, в Бельцах – 236, в Чимишлии – 213, Единцах – 200, Тараклии и Чадыр-Лунге – по 193, Новых Аненах – 191, Дондюшанах – 190, Глодянах – 187, Окнице и Комрате – по 181, Яловенах – 169, Оргееве – 162, Дрокии – 148, Шолданештах – 147.

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Самые низкие показатели смертности зарегистрированы в Кантемирском, Леовском, Ниспоренском районах, а также в Приднестровском регионе.

"Импортный" COVID

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля составляет 0,6% от общего количества подтвержденных случаев. Всего в республике зарегистрировано 1459 эпизодов "импорта" COVID-19. За 29 марта – 7 апреля в стране зафиксировано 29 случаев такого рода.

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"Больше всего случаев из Италии, Германии, Египта, Украины, Румынии и Франции. Есть случаи из Дании, Ирландии, России и Люксембурга", – сказала Затык.

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 19 589 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 5828, медсестер – 8020, санитаров – 2630, вспомогательного персонала – 3111.

В общей сложности тесты на коронавирус проведены 51 656 медработникам. За последнюю неделю сделано 478 подобных исследований.

Согласно данным Минздрава, всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались свыше 100 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором начали вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем прививки будут делать всем остальным.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

В Минздраве Молдовы 6 апреля сообщили, что ведомство проинформировано по дипломатическим каналам о том, что российская сторона готова предложить республике в ближайшем будущем партию вакцины против COVID-19 "Спутник V".

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